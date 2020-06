Paraná registra novo recorde diário de casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, em boletim epidemiológico emitido nesta quarta-feira (3), informa 331 novos casos confirmados da covid-19 no Paraná e mais seis óbitos. É o segundo dia consecutivo que as novas confirmações ultrapassam a 300 casos.

O informe mostra que o número acumulado chega agora a 5.494 pessoas infectadas e que 205 morreram em decorrência da doença. Há registro da covid-19 em 263 municípios do Estado e em 75 ocorreu ao menos um óbito.

“Os casos estão aumentando. Mais pessoas estão precisando de terapia intensiva e de cuidados hospitalares e a preocupação é que temos mais gente nas ruas”, alerta o secretário da Saúde, Beto Preto. “Não há como segurar a doença com pessoas infectadas circulando. Costumo dizer e repito, somente deixe a sua residência se for por algo muito necessário’, afirma o secretário.

Na última semana o Paraná confirmou 1.786 casos, o que o indica uma média de 255 casos a cada 24 horas. O acumulado desde o último dia 28 de maio é 32% – quase um terço – do número total de confirmados desde os primeiros diagnósticos, em março.

ÓBITOS

As seis pessoas que faleceram pela Covid-19 e que são registradas no boletim desta quarta-feira, estavam internadas. São três mulheres: uma moradora de Curitiba, 76 anos, faleceu dia 30 de maio; outra residia em Londrina, 70 anos, faleceu terça-feira (02), e outra morava em Maringá, tinha 73 anos e também faleceu no dia 30 de maio.

Entre os homens, um morador e Maringá, 76 anos, e outro, de 61 anos, que residia em Curitiba, foram a óbito na terça-feira (2). O outro, que também morava em Maringá, 48 anos, e faleceu no dia 30 de maio.

INTERNADOS

Nesta quarta-feira, estão internados 326 pacientes com o diagnóstico confirmado para Covid-19, de todo o Paraná. Destes, 240 estão em leitos do SUS (94 em UTI e 146 em leitos enfermaria) e 86 em leitos da rede hospitalar privada (31 em UTI e 55 em leitos enfermaria).

LEITOS SUS

A média de ocupação dos leitos SUS exclusivos covid-19 é de 35% nesta quarta-feira (3).

Do total de 1.897 leitos SUS exclusivos covid-19 que a Secretaria da Saúde mantém em todo o Paraná, 665 estão ocupados por pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

O Estado tem 604 leitos de UTI adulto e 274 estão ocupados; 1.186 leitos de enfermarias adulto e 374 estão ocupados; 37 leitos UTI pediátrico, oito ocupados; 70 leitos de enfermaria pediátrico e nove estão ocupados.

A quantidade de leitos pode variar, porque além das unidades próprias do Estado, a Secretaria da Saúde contrata diretamente leitos em unidades hospitalares filantrópicas e privadas para atendimento a pacientes Covid-19 quando necessário.

MUNICÍPIOS

Atualmente são 262 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 75 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos por municípios:

1 caso confirmado – Barracão, Cambará, Cambé, Campo Mourão, Cantagalo, Centenário do Sul, Cianorte, Clevelândia, Colorado, Corbélia, Cornélio Procópio, Imbituva, Inácio Martins, Itambaracá, Jaguapitã, Jardim Alegre, Laranjeiras do Sul, Maria Helena, Paranaguá, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Tijucas do Sul, Tupãssi, União da Vitória.

2 casos confirmados – Boa Vista da Aparecida, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Candói, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Paranavaí, Quatro Barras, Rolândia, Santa Mariana, Santo Antônio do Caiuá, Umuarama.

3 casos confirmados – Almirante Tamandaré, Conselheiro Mairinck, Toledo.

4 casos confirmados – Mandirituba.

5 casos confirmados – Mariluz.

7 casos confirmados – Colombo.

8 casos confirmados – Piraquara.

9 casos confirmados – Fazenda Rio Grande, Pinhais.

11 casos confirmados – São José dos Pinhais.

13 casos confirmados – Maringá.

18 casos confirmados – Coronel Domingos Soares.

23 casos confirmados – Araucária.

30 casos confirmados – Londrina.

63 casos confirmados – Cascavel.

71 casos confirmados – Curitiba.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registrou um caso a mais de residente de fora. São 73 pessoas que moram em outros estados e foram atendidas por aqui. Cinco pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um caso confirmado dia 31 de maio em Bocaiúva do Sul foi transferido para Curitiba; outro confirmado dia 30 de maio em Pinhais foi transferido para Colombo.Também no dia 30 de maio houve confirmação de um caso em Curitiba, mas foi transferido para Colombo. E também um caso confirmado dia 29 de maio, em Mamborê, foi transferido para Campina da Lagoa.

CIEVS esclarece que casos de covid-19 são confirmados por dois critérios

1. Laboratorial: O critério laboratorial é utilizado para pacientes testados por RT PCR em tempo real pelo Lacen (Laboratório Central do Estado), IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) e de laboratórios habilitados nos moldes do Decreto 4261/2020 ou por testes rápidos validados pelo INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde).

Nesse momento os únicos testes rápidos validados são:

1.1 – One Step Covid-2019 Test®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., Ltda., cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

1.2- Medteste Coronavírus (Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

1.3 – Covid-19 Igg/Igm Eco do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME

1.4 – Covid-19 IgG/IgM BIO do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda

2. Clínico epidemiológico: O critério clínico epidemiológico é utilizado nos pacientes em que não foi possível realizar coleta e com histórico de contato próximo* ou domiciliar**, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado por PCR para COVID-19.

O critério clínico epidemiológico deve ser a exceção. Priorizar sempre a coleta de amostras dentro dos critérios estabelecidos.

Definição de contatos:

– Contato próximo de casos confirmados de Covid-19:

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com caso confirmado

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções)

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro

Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro

Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de Covid-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de Covid-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI.

– Contato domiciliar de caso confirmado de Covid-19:

Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento.