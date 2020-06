Paraná registra 237 óbitos e se aproxima de 7 mil infectados por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informa 293 novas confirmações e cinco óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus no boletim deste domingo (7). O acumulado de casos é de 6.897 e 237 mortos em decorrência da doença.

Os cinco homens que morreram estavam internados. Um deles, de 49 anos, residia em Fernandes Pinheiro e faleceu quinta-feira (4). Outros três moravam em Curitiba e morreram sexta-feira (5), dois tinham 87 anos e um deles 77. O outro homem que foi a óbito era residente de São José dos Pinhais, 59 anos, faleceu hoje (7).

Há pelo menos um caso confirmado de Covid-19 em 281 cidades paranaenses e em 83 municípios há registro de óbitos pela doença.

Os 293 novos casos confirmados foram nos seguintes municípios:

48 casos confirmados – Curitiba;

27 casos confirmados – Toledo;

16 casos confirmados – Cianorte;

14 casos confirmados – Cascavel; Londrina;

13 casos confirmados – Paranavaí;

11 casos confirmados – Tijucas do Sul;

10 casos confirmados – Quatro Barras;

07 casos confirmados – Colombo; Paranaguá;

05 casos confirmados – Campo Largo; Cornélio Procópio; Fazenda Rio Grande; Maringá; Ponta Grossa;

04 casos confirmados – Araucária; Pinhais;

03 casos confirmados – Carambeí; Guaraniaçu; Imbaú; Laranjeiras do Sul; São José dos Pinhais;

02 casos confirmados – Assis Chateaubriand; Cambé; Campina Grande do Sul; Campo Magro; Campo Mourão; Catanduvas; Foz do Jordão; Guairacá; Guarapuava; Jaguariaíva; Juranda; Mandirituba; Marmeleiro; Pato Branco; Pinhão; Pontal do Paraná; Siqueira Campos; Tomazina; Tupãssi; Virmond;

01 caso confirmado – Antonina; Assaí; Bandeirantes; Bela Vista do Paraíso; Boa Vista da Aparecida; Bocaiúva do Sul; Cafelândia; Campina da Lagoa; Corbélia; Coronel Vivida; Cruzeiro do Oeste; Francisco Beltrão; Guaporema; Itaguajé; Japurá; Jussara; Manfrinópolis; Mangueirinha; Marechal Cândido Rondon; Mariluz; Morretes; Ortigueira; Palmas; Palotina; Piraquara; Pitanga; Quatro Pontes; Quedas do Iguaçu; Rancho Alegre D”Oeste; Rio Branco do Sul; Rolândia; Santo Antônio do Sudoeste; Telêmaco Borba; Terra Boa; Terra Rica; Umuarama; Vera Cruz do Oeste; Vitorino.

Fora do Paraná

O monitoramento da Sesa registra 90 casos de residentes de fora. Sete pessoas foram a óbito.