Paraná planeja retomada da economia

Para alinhar o planejamento da retomada econômica do Paraná em todos os cenários pós-covid-19, o governador Carlos Massa Ratinho Junior instituiu um grupo de trabalho que ficará encarregado de criar ações estratégias para recuperação, crescimento e desenvolvimento do Estado. A equipe será comandada pelo vice-governador Darci Piana.

A criação da estrutura, chamada de Grupo de Trabalho para Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná, foi normatizada pelo decreto 4.546/2020, publicado nesta terça-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

Ratinho Junior explicou que a intenção do grupo é encontrar respostas e soluções para aos impactos relacionados à pandemia de coronavírus. As diretrizes, destacou, serão baseadas em assuntos econômicos, desenvolvimento social e eficiência na gestão. “Precisamos mapear e encontrar soluções que ajudem o Paraná a sair mais rapidamente da crise, criando oportunidades de emprego e geração de renda para a população”, avaliou.

ÁREAS PRINCIPAIS – O grupo será multissetorial, com representantes das mais diversas áreas do Estado e apoio do setor produtivo. O vice-governador Darci Piana destacou que a equipe já elencou áreas principais de atuação, com destaque para o fortalecimento das atividades produtivas estaduais, promoção de investimentos em infraestrutura, atração de ativos para o Paraná, com o adensamento das cadeias produtivas estaduais e fortalecimento das cadeias produtivas exportadoras.

“O objetivo prioritário é enquadrar a questão social. É fazer com que as pessoas, ao término da pandemia, tenham emprego e possam ajudar a economia a girar”, disse o vice-governador. “Até por isso vamos atacar neste primeiro momento aquelas áreas capazes de gerar um número bom de postos de trabalho de uma maneira rápida”, acrescentou.