Paraná irá refazer o calendário

Com a paralisação de todas as competições automobilísticas em função da pandemia do coronavírus, a Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) irá refazer o calendário de todas as categorias do automobilismo paranaense. Todos os campeonatos previstos serão mantidos.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, explica que o ajuste de datas para um novo calendário será feito tão logo seja definido o calendário das categorias nacionais. “Vamos esperar a definição das categorias nacionais e estudarmos as datas restantes. Muitos paranaenses participam das categorias nacionais e também sediamos muitas provas nacionais. Em alguns casos, poderemos ter programação conjunta”, frisa Gatti.

Gatti também adianta que a diretoria da FPrA tomou a decisão de que todos os campeonatos previstos para a temporada 2020 serão realizados. Em alguns casos, o número de etapas poderá diminuir. “Vamos dialogar com clubes, pilotos, promotores e chegaremos ao ponto que será melhor para todos”, enfatiza Rubens Gatti.

Campeonatos previstos para a temporada 2020 no Paraná

Kart

Campeonato Paranaense de Kart – Curitiba

Campeonato Paranaense de Kart Light – Londrina

Open da Copa Brasil de Kart – Londrina

Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel

Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu

Campeonato Metropolitano de Kart de Rio Negro

Copa Super Paraná de Kart – Curitiba

Copa Paraná de Kart – Cascavel

Campeonato Pato-branquense de Kart

Provas festivas

Rali

Campeonato Paranaense de Rali

Velocidade na Terra

Campeonato Metropolitano de São José dos Pinhais

Campeonato Paranaense

Velocidade no Asfalto

Campeonato Paranaense – Curitiba – Londrina – Cascavel

Campeonato de Metropolitano de Curitiba

Copa de Cascavel – Três etapas

Campeonato Metropolitano de Londrina

Arrancada

Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra

Copa Paraná de Arrancada na Terra

Provas festivas na Terra em São Mateus do Sul e Ponta Grossa

Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros

Provas longas

Cascavel de Ouro

500 Milhas de Londrina

Pirelli

A decoração das oficinas estará com um item a menos no futuro. A Pirelli, à luz da atual emergência da covid-19, decidiu cancelar a produção e o lançamento do Calendário Pirelli de 2021. No contexto de outras iniciativas já empreendidas pela empresa, o projeto “The Cal” doará 100.000 euros para a luta e a pesquisa contra o novo coronavírus. “A produção do Calendário Pirelli foi interrompida antes, em 1967 e, em seguida, de 1975 a 1983. A emergência sem precedentes da covid-19 nos forçou a fazê-la novamente. Voltaremos ao projeto quando for a hora certa, juntamente com as pessoas que hoje estavam trabalhando conosco”, disse o vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Wilsinho

O ex-piloto Wilsinho Fittipaldi recebeu alta e se recupera em casa, na capital paulista. Ele passou por uma cirurgia recentemente para corrigir uma hemorragia cerebral, causada por uma pancada sofrida em um acidente doméstico.

McLaren

Os funcionários da McLaren que foram diagnosticados com coronavírus na Austrália, no início do mês, quando trabalharam para a GP de abertura da temporada de Fórmula 1 (prova foi cancelada), receberam alta e estão deixando Melbourne, voltando para a Inglaterra.