Paraná investe R$ 7,5 bilhões em obras públicas

O Paraná ganhou destaque nacional por ter aumentado em 202% o volume de investimentos no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2015. São quase R$ 500 milhões liquidados de acordo com levantamento do jornal Valor Econômico.

O montante faz parte de um pacote de investimentos iniciados em 2019 e que alcança R$ 7,5 bilhões em projetos que abrangem todos os modais logísticos e de transporte, na infraestrutura urbana e nas áreas de saneamento, energia e habitação.

Os dados apurados pelo jornal revelam que o Paraná aparece bem à frente dos demais governos. No geral, os investimentos estaduais sofreram queda de 52% na média do País.

Segundo o governador Ratinho Junior, o volume de investimentos vai aumentar significativamente nos próximos anos com a criação do Banco de Projetos. A proposta da atual gestão é disponibilizar R$ 350 milhões para a elaboração de projetos executivos, etapa fundamental para viabilizar mais recursos para obras.

“É uma proposta inédita, que contribuirá para transformarmos o Paraná no principal centro logístico da América Latina”, avalia Ratinho Junior.

“Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e precisamos investir de ponta a ponta, desde as cidades, rodovias e ferrovias até os portos”, afirma o governador, lembrando que o investimento público também cria novos empregos.



INVESTIMENTOS – 2019:

DER – R$ 2,79 bilhões

Copel – R$ 1,96 bilhão

Sanepar – R$ 1,2 bilhão

Porto – R$ 720 milhões

Desenvolvimento Urbano – R$ 308 milhões

Cohapar – R$ 587 milhões



ESTRADAS EM OBRAS

Programa de modernização de rodovias tem R$ 2 bilhões

O Governo do Estado iniciou um amplo programa de recuperação e modernização de rodovias com investimentos de R$ 2 bilhões. A iniciativa vai atingir cerca de 10 mil quilômetros da malha rodoviária estadual, que tem 12,2 mil quilômetros.

As obras são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Do total do recurso, que será aplicado em três anos, R$ 342,7 milhões já começaram a ser executados por meio de dois programas: Conservação de Pavimentos (COP) e Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP).

Entre os novos projetos, destaque para as duplicações das Prs 323 (Noroeste)

e 417 (Rodovia da Uva). Somadas, as obras passam de R$ 100 milhões.

PRIMEIRO DO BRASIL

Porto ganha autonomia e se moderniza

O Paraná foi o primeiro Estado do Brasil a receber autonomia para administrar contratos de exploração de áreas dos portos organizados. A partir do convênio assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a gestão dos arrendamentos de instalações portuárias passa a ser controlada pela empresa pública Portos do Paraná. Até então, esses processos eram definidos pela Secretaria Nacional de Portos.

A autonomia administrativa é uma das conquistas da atual gestão estadual que se soma aos investimentos na modernização dos portos de Paranaguá e Antonina, as portas de saída para grande parte da produção do Paraná e de estados e países vizinhos.

Neste ano, a empresa já investiu R$ 611 milhões para modernização do modal portuário, e tem outros R$ 110,4 milhões de projetos em licitação. Além de serviços voltados para atracação de navios, dragagem e melhorias do corredor de exportação, também há investimentos nas vias urbanas que dão acesso ao Porto de Paranaguá, para evitar gargalos no escoamento.

EXPANSÃO DOS TRILHOS

Projetos de ferrovias ganham prioridade

O modal ferroviário ganhou prioridade dentro do Banco de Projetos do Governo do Estado. Com investimentos de R$ 40 milhões, a administração estadual fará os estudos de viabilidade técnica e econômica para concretizar a ampliação da Ferroeste, com um novo ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu e um novo traçado da linha que sai de Paranaguá e deverá chegar a Dourados (MS).

Neste ano, a empresa investe na gestão para sair do prejuízo. O trabalho tem gerado resultados e a empresa atingiu, em agosto, o maior faturamento de sua história, chegando à marca de R$ 20,556 milhões. O resultado é superior a todo o ano de 2018, que registrou R$ 20,523 milhões.



SEGURANÇA ENERGÉTICA

Copel coloca o Paraná no foco dos investimentos

A determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é para que a Copel priorize investimentos no Paraná para garantir segurança energética a todo o Estado. Para 2019, o investimento da estatal será de R$ 1,96 bilhão.

Parte dos recursos será para a construção de novas subestações e obras de média tensão. O programa Mais Clic Rural integra este pacote para modernizar as redes que atendem a quatro polos da agroindústria: suinocultores, fumicultores, aviários e produtores de leite.

Neste ano, a Copel iniciou as operações da Hidrelétrica Baixo Iguaçu, construída em parceria com a Neonergia. A usina de R$ 2,3 bilhões gera até 350 MW, o suficiente para atender mais de um milhão de pessoas.

Além da geração tradicional, a Copel também inovou ao apoiar a primeira usina do Brasil de produção de energia a partir de dejetos suínos, que funciona desde julho em Entre Rios do Oeste. A unidade gera 480 KW, transformando por dia 215 toneladas de um agente poluidor em energia limpa.

Também entraram em operação a nova subestação Medianeira Norte, que recebeu R$ 38 milhões e vai aumentar a segurança da rede de alta-tensão na região Oeste, e a subestação Bituruna, que teve investimento de R$ 40 milhões e beneficia 60 mil moradores do Sul do Estado.

Foram iniciadas, ainda, a construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bela Vista (29 MW), além de uma linha de transmissão de 144 quilômetros conectando as subestações Curitiba Leste e Blumenau (SC).



SANEAMENTO

Sanepar eleva qualidade de vida dos paranaenses

A Sanepar investiu no primeiro semestre R$ 464 milhões para ampliação dos sistemas de água e esgoto no Estado. Os recursos fazem parte de programa de R$ 1,2 bilhão que a companhia projeta aplicar neste ano.

O projetos realizados nos primeiros seis meses do ano já permitira ampliar a qualidade de vida de cerca de 350 mil paranaenses. Os investimentos levaram água tratada para 39.075 famílias e o sistema de coleta e tratamento de esgoto chegaram a 52.374 residências.

Do total já investido neste ano, R$ 236 milhões são para a coleta e tratamento de esgoto. O serviço foi levado a quatro cidades que ainda não contavam com um sistema de esgotamento sanitário: Perobal, Centenário do Sul, Francisco Alves e Sapopema.

A companhia também investe na ampliação do sistema no Litoral paranaense, levando a coleta e tratamento a 81,5% da população da região. As ações consolidam as praias do Paraná como as com o melhor índice de balneabilidade do País.

Entre os maiores contratos em andamento atualmente, estão a ampliação do sistema de esgoto em Londrina (R$ 32 milhões) e Paranavaí (R$ 11 milhões); e dos sistemas de abastecimento de água de Cascavel (R$ 40 milhões) e Umuarama (R$ 13 milhões).

Até 2023, a previsão da Sanepar é chegar a R$ 7,1 bilhões em investimentos, sendo R$ 3,1 bilhões para os sistemas de tratamento e distribuição de água e R$ 4 bilhões no sistema de esgotamento sanitário.



DESENVOLVIMENTO URBANO

Governo investe na melhoria das cidades paranaenses

Os municípios paranaenses contaram com R$ 308 milhões do Governo do Estado para obras de melhoria urbana e aquisição de equipamentos. Os recursos geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas permitiram a execução de mais de mil quilômetros de pavimentações, compra de veículos, máquinas pesadas e a construção de diversos aparelhos públicos.

Estão em execução 451 ações e 836 já foram concluídas. Do total investido, R$ 188 milhões são a fundo perdido, quando as prefeituras não precisam devolver os valores aos cofres públicos. Os municípios também tiveram acesso a financiamentos operacionalizados pela Fomento Paraná e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Somados todos os trechos, foram pavimentados, com apoio do Estado, 1.126 quilômetros de vias em todo o Paraná. “É como se fosse traçada uma estrada asfaltada de Curitiba até quase Vitória, no Espírito Santo”, afirma o secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, que destaca que as parcerias buscam desenvolver as vocações regionais dos municípios.

Os recursos também serviram para a construção de barracões industriais; centros de Referência de Assistência Social; unidades de saúde, creches, ginásio de esportes, teatros, câmaras e paços municipais, terminais de transporte, aterros sanitários, elaboração de planos diretores, unidades do programa Meu Campinho, além da aquisição de veículos e equipamentos rodoviários.



CASA PRÓPRIA

Estado realiza projetos habitacionais em diversas modalidades

Desde o início de 2019, o Governo do Estado entregou 544 casas urbanas e rurais. Outras 3.906 estão em construção pela Cohapar, que assinou contratos para 872 novas unidades. Os projetos somam R$ 371 milhões aplicados em habitação popular em 72 municípios paranaenses.

A companhia também retomou o financiamento direto para a construção de conjuntos habitacionais. São 1.366 imóveis entregues, em obras, contratados ou em licitação para atendimento de 33 municípios, com investimentos de R$ 118 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Os projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, realizados pela Cohapar, Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e prefeituras já está atendendo 603 famílias e outras 604 serão beneficiadas na segunda etapa, que está em licitação.

São quase R$ 70 milhões de investimentos aplicados em 32 cidades para a construção e reforma de moradias, obras de infraestrutura e urbanização e regularização fundiária.

Além disso, dois condomínios para pessoas idosas estão em construção, em Foz do Iguaçu e Jaguariaíva, e há outros quatro em processo de contratação. Eles contam com 40 casas cada, somando 240 unidades e R$ 28 milhões investidos pelo Governo do Paraná até o momento.