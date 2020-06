Paraná faz blitz da saúde para cuidar dos caminhoneiros

O Governo do Estado preparou uma série de ações de proteção e prevenção aos profissionais que cortam as rodovias do Paraná e garantem o abastecimento das famílias, inclusive durante a pandemia de coronavírus. A ação atende determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A Secretaria de Estado da Saúde formalizou uma parceria com a Rede de Postos Ipiranga para garantir a caminhoneiros, motoristas e viajantes, orientações e testes para identificação da Covid-19, vacinação contra gripe e sarampo, além de exames para controle de hipertensão e diabetes. A atividade é inédita no País pelo volume de serviços oferecidos.

A primeira blitz da saúde começou nesta terça-feira (09), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, e vai até as 17h desta quarta-feira (10). A expectativa é que a ação no Auto Posto Túlio/Ipiranga (BR-116, quilômetro 68,5), próximo à divisa com o Estado de São Paulo, atenda até mil pessoas nos dois dias.

TRIAGEM – Coordenador das ações de saúde nas divisas do Paraná, Osvaldo Tchaikovski Júnior explicou que é feita uma triagem antes do atendimento. Se a pessoa apresentar algum sintoma relacionado ao coronavírus, de acordo com o protocolo da Secretaria da Saúde, é encaminhado para uma sala especial para a realização do teste rápido que identifica a doença.