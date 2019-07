Paraná é convidado a apresentar soluções para Agenda 2030 na ONU

O trabalho de referência na efetivação da Agenda 2030 fez com que o Paraná fosse convidado para mostrar a 80 líderes mundiais os avanços na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos âmbitos estadual e municipal. O convite foi feito pela World Family Organization (WFO) e a apresentação acontece na próxima segunda-feira (15) na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

A agenda abre uma série de compromissos que uma missão do Paraná vai cumprir nos Estados Unidos. No dia seguinte (16), o governador Carlos Massa Ratinho Junior participa do Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ( High-Level Political Forum). A participação do Paraná ocorre durante a etapa da conferência da ONU que reúne chefes de estado e lideranças mundiais da sociedade civil.

A programação nos Estados Unidos prevê também a realização da terceira edição do Paraná Day, a primeira internacional, no dia 17, na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, também em Nova York. O encontro empresarial será em parceria com o Banco do Brasil e já tem cerca de 200 participantes inscritos.

GESTÃO – A agenda segue no dia 18, com encontro no escritório da Microsoft. O compromisso tem como objetivo ampliar as discussões em torno de tecnologias voltadas a administração pública. As conversas entre o Estado e a empresa já foram iniciadas junto a unidade da companhia que coordena as operações na América Latina.

O governador Ratinho Junior afirma que reunião nos EUA ajudará a avançar na ideia de uma parceria entre o Paraná e a Microsoft. “Há interesse comum em transformar o Paraná em um case de eficiência da gestão pública, um modelo para outras administrações”, afirma ele.

Os últimos compromissos da missão paranaenses serão visitas técnicas à polícia de Nova York para troca de experiências na área de segurança.

EXEMPLOS – A missão paranaense que se apresentará no evento da WFO terá os custos bancados pela própria organização, que fez o convite ao Governo do Paraná sustentando a necessidade de aproximar estados e municípios da discussão global sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O grupo do Paraná mostrará exemplos do Estado na implementação da agenda, um trabalho que ganhou mais visibilidade a partir do reforço na interação do Estado com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A instituição auxiliará alguns países e regiões a atingirem os 17 Objetivos e 169 metas propostos pela ONU.

FÓRUM – O tema volta à pauta na terça-feira (16). Desta vez, o governador Carlos Massa Ratinho Junior mostrará com detalhes durante o High-Level Political Forum, as maneiras encontradas pelo Paraná para buscar atender as 17 orientações da Organização, respondendo à Agenda 2030.

O HLPF ocorre anualmente e é a principal plataforma das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável e tem como papel central o acompanhamento e revisão da Agenda 2030 para o desenvolvimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em nível global.

Governo realiza a primeira edição internacional do Paraná Day

Depois de Curitiba e Brasília, será a vez de Nova York sediar o Paraná Day, a primeira edição internacional do evento que visa atrair novos investimentos estrangeiros para o Estado. O fórum ocorre no dia 17, na sede da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A iniciativa tem o apoio do Banco do Brasil.

O governador Ratinho Junior falará sobre os potenciais do Estado para cerca de 200 pessoas que já estão inscritas para o encontro. Serão apresentadas oportunidades de investimento na área de infraestrutura (rodovias, aeroportos e ferrovia), além de possibilidades de Parcerias Público Privadas para construção e administração de hospitais e presídios, entre outras.