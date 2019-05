Paraná Day Brasília: oportunidade para atrair investimentos

Brasília – A primeira edição federal do Paraná Day vai reunir embaixadores e adidos comerciais de diversos países e será fundamental para atrair novos investimentos estrangeiros para o Estado. Essa é a expectativa do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que participa do encontro nesta terça-feira (21) em Brasília.

“Vamos apresentar todos os projetos do Paraná para a iniciativa privada, como concessões e privatizações. Estamos abrindo conversas com todos os países que queiram e entendam que o Paraná é o melhor estado para se investir no Brasil”, afirmou.

Ratinho Junior destacou que o Paraná já prospectou R$ 12,5 bilhões de investimentos privados em 2019 e deve atingir R$ 20 bilhões até o fim do ano. A meta inicial do governo era de R$ 40 bilhões até 2022. “Hoje temos conseguido receber muitos investimentos de grupos privados do Brasil e de fora. Vamos fechar o ano com 50% da meta em apenas um ano”.

O Paraná executa ações concomitantes para conquistar a confiança dos investidores: bom relacionamento com o governo federal – o que possibilitou a inclusão de quatro aeroportos e 4,1 mil quilômetros de rodovias em um pacote de concessões; busca por parceiros estratégicos nos Estados Unidos, na China e em países com capacidade para grandes investimentos em infraestrutura e agritech (tecnologia acoplada à produção agrícola), e segurança jurídica.

Ratinho disse o Estado atua em várias frentes para atrair e alavancar investimentos: “Tivemos a oportunidade de construir projetos com o governo federal”, explicou, citando casos como as concessões de aeroportos e rodovias, além da negociação de empréstimos com Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. “Mas temos que abrir conversa com outros países, como a China, que também tem capacidade de investimento, até com seus próprios bancos, inclusive fazendo obras, e o Estado se comprometendo em ressarcir no longo prazo”.

O Fórum

O fórum desta terça-feira (21) é uma iniciativa do governo do Estado do Paraná por meio da agência Paraná de Desenvolvimento. A primeira edição foi realizada em Curitiba em parceria com a XP Investimentos. O objetivo é promover o Paraná por meio de um debate sobre as oportunidades de investimentos.

Estão programadas exposições da Copel, da Sanepar, do Celepar, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, do Tecpar e do BRDE.