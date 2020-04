Paraná contabiliza 77 mortes e 1.271 casos de covid-19

A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou um novo informe sobre a situação da covid-19 no estado. Até a terça-feira (28), 1271 pessoas foram confirmadas com a doença, destas 851 estão recuperadas e liberadas do isolamento. 77 morreram por consequência da Covid-19.

DIAGNÓSTICOS – A Sesa utiliza a partir desta terça-feira (28) o critério de confirmação clínico/epidemiológico. Para a confirmação nesse critério a pessoa deve ter tido contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para covid-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas.

Até hoje os diagnósticos eram realizados por meio de exames realizados laboratorialmente, método RT-PCR, e testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde.

Enquanto o método RT-PCR analisa se o organismo do paciente está com o vírus e por isso é realizado nos primeiros dias de sintomas, nos testes a verificação é para saber se a pessoa já teve a doença e o organismo produziu anticorpos. Esses testes rápidos utilizam amostras de sangue. A execução e a leitura da presença de anticorpos devem ser realizadas por profissionais da saúde. O resultado é verificado após 15 minutos.

O total de óbitos de residentes no Estado chegou a 77 confirmações. Nas últimas 24 horas duas pessoas morreram em decorrência da covid-19: uma mulher de 74 anos residente de Guaíra e um homem de 81 morador de Curitiba. Ambos estavam internados.

NOVOS – Nesta terça-feira (28) 123 municípios registram casos confirmados. Os novos 85 novos casos confirmados estão nos municípios: Amaporã (4), Assis Chateaubriand (3), Campo Mourão (3), Cascavel (4), Céu Azul (1), Cianorte (4), Cruzeiro do Sul (2), Curitiba (12), Francisco Beltrão (2), Guarapuava (3), Londrina (5), Marilena (5), Maringá (2), Nova Fátima (1), Paranavaí (6), Pinhais (1), Piraquara (1), Planaltina do Paraná (2), Prado Ferreira (1), Querência do Norte (5), Ribeirão do Pinhal (1), Santa Cruz de Monte Castelo (2), Santo Antônio do Caiuá (6), São João do Caiuá (2), Sarandi (1), Tamboara (2), Terra Rica (3) e União da Vitória (1).

A quantidade de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesma: 15 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.

Consulte o informe completo aqui.