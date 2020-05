Paraná confirma mais 46 casos e uma morte por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 46 casos e uma morte pela covid-19 de residentes no Estado. O Paraná tem ao todo 1.492 casos já confirmados, sendo que 90 morreram em decorrência do coronavírus.

São 133 municípios com casos confirmados e 38 com óbitos em decorrência da covid-19.

As novas confirmações estão nas cidades Alvorada do Sul (1), Apucarana (1), Campo Mourão (1), Curitiba (13), Francisco Beltrão (4), Guaíra (1), Guarapuava (4), Ibiporã (1), Itaperuçu (2), Loanda (2), Londrina (1), Marilena (2), Maringá (1), Paranavaí (3), Ponta Grossa (2), Santo Antônio do Caiuá (2), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (2), Tamboara (1) e Umuarama (1).

O paciente estava internado e morreu nesta sexta-feira (1), um homem de 73 anos residente em Ribeirão do Pinhal.

Dados dos pacientes recuperados são os atualizados até a sexta-feira (01), 987 são considerados recuperados.

RESIDENTES DE FORA – Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 18. Aumentou um para fora do estado que já estava confirmado em Lupionópolis e passou para o município de São Paulo. Entre os confirmados de outros estados três morreram.

Consulte o informe completo aqui.

Ajustes de dados no monitoramento:

Um caso confirmado por laboratório particular na data de 01/5 de Ponta Grossa foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado por laboratório particular na data de 28/4 de Lupionópolis foi transferido para São Paulo/SP.

NOTA EXPLICATIVA – Os números de testes realizados e em investigação foram retirados do informe por instabilidade entre o sistema que gerencia os dados laboratoriais e a ferramenta que atualiza os dados da Secretaria da Saúde.

A Secretaria tomou as devidas medidas para ajustar os sistemas e a compilação de dados para que problemas como estes não ocorram novamente.

Dessa forma, o número de testes realizados pelo método RT-PCR do Laboratório Central do Estado, do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e de laboratórios que realizaram o cadastro de amostras no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), passa a ser novamente comunicado via informe.