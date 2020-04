Paraná confirma 50° óbito; no Brasil, são 2.642

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (19) atualização da situação de pacientes conformados com o novo coronavírus: são 42 novos casos e três óbitos nas últimas 24 horas. No total, o Paraná registra 987 casos confirmados e 50 óbitos de residentes no Estado com a doença.

Confira o boletim

Os pacientes que morreram são dois homens residentes de Apucarana (com idades 47 e 51 anos) e uma mulher de Londrina (de 56 anos). Todos os pacientes estavam internados.

Os novos 42 casos foram registrados nos municípios: Amaporã, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Cruzeiro do Sul, Curitiba, Guaíra, Guarapuava, Lapa, Londrina, Maringá, Paranacity, Pato Branco, Pinhais, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, Tamboara.

Alteração de dados a partir da confirmação do município de residência:

Um caso da Fazenda Rio Grande foi transferido para Curitiba.

Um caso de Santa Isabel do Ivaí foi transferido para Planaltina do Paraná.

Um caso de Foz do Iguaçu foi transferido para Santa Terezinha de Itaipu.

Brasil

O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o novo coronavírus neste domingo (19). Os dados mostram 115 novas mortes confirmadas em relação ao boletim de sábado (18), e o total chega a 2.462 até as 17h deste domingo.

O total de casos também subiu. São 2.055 novos positivos em comparação a sábado. No total o País já tem 38.654 casos confirmados.