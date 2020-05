Paraná confirma 214 novos casos e um óbito pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou neste domingo (31) mais 214 diagnósticos de covid-19, acumulado agora é de 4.687 em 248 municípios paranaenses.

A quantidade total de pessoas residentes no Paraná que morreram em consequência da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 chegou a 182. Um a mais que o informado no sábado. A paciente que faleceu tinha 89 anos, estava internada, residia em Londrina e foi a óbito no sábado (30).

Internados

Estão internados neste domingo 322 pacientes com o diagnóstico confirmado para covid-19 de todo o Paraná, são quatro a menos que ontem. 242 estão em leitos SUS (87 em UTI e 155 em leitos enfermaria) e 80 em leitos da rede hospitalar privada (32 em UTI e 48 em leitos enfermaria).

Leitos SUS Covid

Do total de 1.781 leitos SUS exclusivos covid-19 que a Sesa mantém em todo o Paraná, 572 estão ocupados por pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. O Estado tem: 572 leitos de UTI adulto, 250 estão ocupados; 1.100 leitos de enfermarias adulto, 293 estão ocupados; 37 leitos UTI pediátrico, 15 ocupados; 70 leitos de enfermaria pediátrico e 14 estão ocupados. A média de ocupação dos leitos SUS exclusivos covid-19 é de 32% neste domingo (31).

Municípios

248 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 72 há registro de óbitos pela doença. Entre as 22 regionais de Saúde, apenas a 4ª RS Irati e 5ª RS Guarapuava não têm ocorrência de óbito consequente da infecção pelo Sars-CoV-2.

Os municípios e a quantidade de novas confirmações estão listados a seguir:

Com um caso: Abatiá, Almirante Tamandaré, Araucária, Cambé, Campo largo, Campo Mourão, Carambeí, Catanduvas, Conselheiro Mairinck, Corbélia, Francisco Beltrão, Irati, Itambaracá, Laranjeiras do Sul, Mariópolis, Paiçandu, Palmeira, Palotina, Paranavaí, Quatiguá, Quedas do Iguaçu, Rancho Alegre, Santa Mariana, Santa Terezinha de Itaipu, Sapopema, Sarandi, Siqueira Campos, Terra Boa, Tomazina, Tuneiras do Oeste, Uraí.

Dois casos: Araucária, Colombo, Fazenda Rio Grande, Foz do Jordão, Guaporema, Quatro Barras, Realeza, Reserva do Iguaçu, Telêmaco Borba, Três Barras do Paraná.

Três casos: Antonina, Apucarana, Braganey, Campo Bonito, Ibema, Piraquara, Pontal do Paraná.

Quatro confirmações: Indianópolis.

Cinco casos: Campina Grande do Sul, Maringá, São José dos Pinhais, Tapejara.

Oito: Madirituba, Paranaguá.

Nove: Londrina.

Dez: Tijucas do Sul.

11 casos Cianorte.

12 casos Cascavel.

22 casos Cornélio Procópio.

39 casos Curitiba.

Fora do Paraná

Não houve aumento nos casos de residentes de fora do Paraná, o monitoramento da Sesa registra 65 confirmações e cinco óbitos de pacientes que foram assistidos por aqui, mas residem fora do Estado.