Paraná confirma 152 casos de coronavírus

De acordo com o Boletim divulgado pela Sesa Secretaria de Estado da Saúde neste domingo (29), subiu para 152 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Paraná. São 16 casos a mais do que constavam no boletim anterior. Além disso, de acordo com o documento outros 2.580 suspeitos foram descartados e 696 estão em investigação.