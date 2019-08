Paraná Clube recebe lanterna da Série B de olho em voltar ao G4

Curitiba – Derrotado nas duas últimas rodadas e fora do G4, depois de ostentar cinco vitórias seguidas na Série B, o que lhe permitiu chegar à segunda posição da classificação, o agora sexto colocado Paraná Clube tenta voltar a somar pontos para voltar ao grupo do acesso à Série A. Para isso, às 17h deste sábado recebe o lanterninha América-MG, na Vila Capanema.

Em busca da reação, o técnico Matheus Costa conta com os retornos do zagueiro Eduardo Bauermann, de volta de suspensão, do volante Itaqui, poupado na derrota para o Londrina, e da entrada de Caio Monteiro ou Rodrigo Porto no lugar do lesionado Bruno Rodrigues.

Do outro lado, o Coelho mineiro, que na última rodada venceu a Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli, por 1 a 0, e encerrou um jejum de cinco jogos, pode repetir a escalação do último jogo. O técnico Felipe Conceição tem à disposição todos os titulares que iniciaram o confronto com a Macaca.

Com o empate entre Sport e Coritiba na abertura da rodada, na noite de quinta-feira (1º), o Paraná Clube voltará ao G4 da Série B se vencer o América-MG.

Fantasma em Criciúma

Quem também busca a reabilitação na Série B nesta rodada é o Operário, que às 16h30 deste sábado visita o Criciúma em Santa Catarina. O Fantasma não vence há três rodadas, o que lhe colocou de volta perto da zona de rebaixamento. O time de Ponta Grossa inicia a rodada com 14 pontos, dois a mais que o São Bento, que abre o grupo dos quatro últimos. A mesma situação vive o Tigre catarinense, que não vence há quatro jogos e soma 13 pontos na classificação. Aberta quinta-feira (1º), a 14ª rodada da Série B será encerrada neste sábado com outros quatro jogos: Brasil de Pelotas x Vitória, às 11h; São Bento x Ponte Preta, às 16h30; CRB x Cuiabá, às 19h; e Vila Nova x Figueirense, às 19h15.