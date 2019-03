Paraná Clube começa preparação ao clássico

Curitiba – De olho no clássico que movimentará a última rodada da Taça Dirceu Krüger, domingo, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, o Paraná Clube iniciou, ontem, a preparação para desafiar o Coritiba num jogo que vale vaga na semifinal da 2ª Taça do Estadual.

O técnico Dado Cavalcanti não deu muitas pistas da formação que mandará em campo. A expectativa fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que cumpriu suspensão na última rodada, na vitória sobre o Cascavel CR.

É que ele foi uma das cinco mudanças promovidas pelo treinador para o jogo. Outra foi o natural retorno do goleiro Thiago Rodrigues, recuperado de lesão. Já as entradas do zagueiro Eduardo Bauermann e do meia Higor Leite foram opção de Cavalcanti.

Contra o Coxa, Dado pode ter ainda mais opções, com o retorno do volante Fernando Neto e dos meio-campistas Alejandro Marquéz e Jhonny Lucas. Com isso, pode voltar ao tradicional esquema com quatro homens no meio de campo, ou ainda manter os três atacantes utilizados contra o Cascavel CR.