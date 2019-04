Paraná abre 12.761 novas empresas em três meses

O Paraná contabilizou a abertura de 12.761 empresas nos três primeiros meses do ano, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram formalizados 10.710 novos negócios no Estado. As estatísticas da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) indicam, ainda, uma evolução considerável em março, com 4.851 novas empresas, contra 4.426 em 2018, acréscimo de 9,6%.

Segundo a Jucepar, os dados confirmam a trajetória de expansão, já que em janeiro foram abertas 3.303 mil empresas e em fevereiro outras 4.607 (crescimentos de 14,6% e 35,3%, respectivamente, em relação aos mesmos meses do ano passado).

Na avaliação do presidente do órgão, Marcos Sebastião Rigoni de Mello, o desempenho positivo reflete a confiança do empresariado na retomada da economia paranaense em ritmo mais forte que o nacional. “Os empreendedores paranaenses estão otimistas em relação ao Governo do Estado. Os números vêm aumentando mês a mês, são um destaque nacional, mas um crescimento mais expressivo ainda depende do Governo Federal, da reforma da Previdência e da confiança dos investidores no Brasil”, afirma Mello.

NATUREZA – O levantamento da Jucepar abrange empresas de todas as naturezas jurídicas, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), cujo processo de formalização é iniciado pelo Portal do Empreendedor. Nos três primeiros meses desse ano, aumentaram os registros de sociedade empresária (de 4.653 para 5.408), empresário (de 3.896 para 4.557), Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de 2.004 para 2.569), sociedade anônima (de 95 para 149) e sociedade cooperativa (de 50 para 67).

NACIONAL – De acordo o Sebrae, a expectativa para 2019 é de que sejam criadas 1,5 milhão de novas empresas no Brasil, considerando microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Cerca de 98,5% das empresas brasileiras estão nesses segmentos.

Junta zerou fila de espera para abertura

O presidente da Jucepar, Marcos Sebastião Rigoni de Mello, também destaca que o órgão zerou a fila de espera de abertura de empresas no Paraná. Havia quatro mil na lista no começo do ano. Com o estoque acumulado zerado, a Junta passou a trabalhar com o movimento diário de processos recebidos e com a informatização dos mesmos.

“Estamos trabalhando diariamente na desburocratização do órgão. Conseguimos imprimir agilidade, mudar processos, implantar alguns módulos no sistema atual. Nossa meta é que até o fim do ano tenhamos tudo 100% digital”, afirmou o presidente.

Atualmente, menos de 1% dos processos recebidos pela Jucepar são feitos com certificado digital. Mesmo com a possibilidade de dar entrada através do portal Empresa Fácil Paraná, o contador ou empresário que não tem assinatura digital ainda precisa se deslocar até o escritório da Junta para protocolar o documento físico, que é digitalizado pelo órgão.

A implantação do registro digital na Jucepar ocorrerá em três datas: 17 de junho para empresário individual, 15 de julho para empresa individual de responsabilidade limitada e 12 de agosto para sociedade limitada.