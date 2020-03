Paraguai fecha a fronteira e impedirá inclusive a saída de pessoas a partir desta quarta-feira

O presidente paraguaio Abdo Benitez anunciou nesta terça-feira (17) o fechamento total da fronteira com o Brasil a partir da 0h desta quarta-feira. Segundo ele, verificou-se um trânsito intenso de pessoas que saíam de Cidade do Leste e iam até Foz do Iguaçu durante o dia e retornavam, havendo risco de contaminação de covid-19. Desde segunda-feira nenhum estrangeiro entra no Paraguai. Brasileiros que tentaram atravessar a Ponte da Amizade foram obrigados a retornar.

Segundo o presidente, a medida é válida apenas para pessoas, mantendo o trânsito de cargas, sob rígido controle sanitário. Ele disse que poderá haver exceções em caso que envolver urgência, mas cada caso será analisado.

Confira o pronunciamento do presidente.