Paraguai exige vacina contra febre amarela de brasileiros

Foz do Iguaçu – A Direção-Geral de Migrações do Paraguai emitiu comunicado para lembrar a população em geral que está vigente a obrigatoriedade de apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela para viajar ao Brasil. E é também obrigatório que brasileiros apresentem o documento para entrar no Paraguai.

Tanto pela fronteira terrestre como nos aeroportos, o setor de Migrações irá fiscalizar e exigir o atestado, sem o qual a pessoa não poderá sair do país nem entrar.

O Paraguai já negou permissão de entrada para 439 brasileiros provenientes das áreas de risco por não portarem o certificado de vacinação.