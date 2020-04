Para tentar conter fake news, WhatsApp limita encaminhamento de mensagens em crise de coronavírus

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (7) o limite de encaminhamento de mensagens no aplicativo para evitar a propagação de notícias falsas. A medida acontece devido ao cenário de desinformação na plataforma durante a pandemia do novo coronavírus.

A partir de agora, não será mais possível encaminhar uma mensagem que foi retransmitida diversas vezes a cinco destinatários, mas a apenas um.

A mudança vale para as chamadas “mensagens encaminhadas com frequência”, que são rotuladas no aplicativo com setas duplas. Essas setas indicam que a mensagem não se originou de um contato próximo.

“Agora, estamos introduzindo um limite para que essas mensagens possam ser encaminhadas para apenas uma conversa por vez”, diz o WhatsApp.

A empresa afirma ter observado aumento significativo na quantidade de encaminhamentos, o que “pode fazer com que os usuários se sintam sob pressão, além de contribuir para a disseminação de informações erradas”.

Reduções

Esta é a terceira vez que o Whats altera o número de vezes que um conteúdo pode ser transmitido na plataforma. As mudanças são sempre respostas a crises. O compartilhamento não tinha limite até ser reduzido para 20 após um linchamento na Índia (defendido por usuários da plataforma); no início de 2019, o número caiu para cinco, depois de episódios de disparos em massa durante as eleições brasileiras em 2018.