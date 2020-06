Papo de Mercado: alunos dos cursos de comunicação da Univel participam de evento com profissionais de diversos lugares do mundo

Na última semana aconteceu o “Papo de Mercado” para os acadêmicos dos cursos de comunicação do Centro Universitário de Cascavel – Univel. Foram cinco dias de palestras com profissionais das áreas de design, publicidade e propaganda e jornalismo de vários lugares do mundo, como Argentina, Peru, Estados Unidos, Canadá, além de outros estados do Brasil. “O evento agregou um conhecimento que vai além das nossas fronteiras. Proporcionou a internacionalização da marca Univel e dos nossos cursos de comunicação. Buscamos fazer com que os profissionais formados pela Univel saiam da instituição para o mercado com a melhor bagagem de experiência possível”, conta o professor doutor Cristian Cipriani, que ajudou na organização do evento com o coordenador dos cursos de Comunicação, Rodrigo Cardoso, e o professor Anderson Costa.

O evento aconteceu on-line, por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e também foi transmitido ao vivo no Instagram do 360on, rede social específica dos cursos. “A ideia surgiu a fim de proporcionar uma atividade diferenciada para os alunos, assim, eles puderam sentir como está o mercado e também estreitar as relações com profissionais da área. Estabelecendo um network com o mercado nacional e internacional”, ressalta Rodrigo.