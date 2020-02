Pão de arroz com calabresa e queijo colonial

INGREDIENTES:

800 g de farinha de trigo

2 xícaras de arroz cozido

2 ovos

100 ml de óleo

Aproximadamente 250 ml de leite morno

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sobremesa de sal

1 linguiça calabresa defumada picadinha

*Se preferir pode cortar a calabresa em fatias finas

200 g de queijo colonial picadinho

1 1/2 sachês de fermento biológico seco

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, com exceção da linguiça, do queijo e da farinha.

Coloque tudo em uma tigela e junte a linguiça e o queijo, coloque a farinha aos poucos até que fique uma massa bem lisinha.

Deixe crescer até dobrar de volume, divida a massa em 2, colocando cada parte em uma forma de pão.

Pincele com gema, decore com fatias de calabresa e leve ao forno até dourar bem.

Espere uns 10 minutos antes de tirar da forma e cortar.