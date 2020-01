Panorama Regional – Jogos de verão, Estradas pavimentadas, Plano Diretor em Pauta e Remédio em Casa

Itaverão 2020

Começou no Balneário Jacutinga, em Itaipulândia, o Projeto Itaverão 2020, com atividades esportivas, culturais e artísticas, culminando com torneio regional de futebol de areia masculino e feminino. A próxima etapa acontece sábado (1º) e domingo (2) com Cabo de Guerra Regional Masculino e Feminino e Futevôlei Regional, com premiação em dinheiro. As competições prosseguem nos dois próximos finais de semana.

Estrada de Planaltina

A Secretaria de Obras de Guaraniaçu está com três frentes de trabalho fazendo a manutenção e a recuperação das estradas rurais. Uma das equipes trabalha na adequação da estrada geral que liga as comunidades de Nova Brasília, Três Águas, Planaltina e Santa Luzia. O Município tem mais de 4.200 km de estradas entre principais e vicinais.

Auxílio a produtores

A Secretaria de Agricultura de Campo Bonito auxilia os pecuaristas de leite na produção de silagem. Em janeiro, já foram atendidos produtores em Agroibema, Alto Lajeado, Santa Maria e Sertãozinho. Outras comunidades serão atendidas.

Remédio em Casa

O Programa Remédio em Casa, da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, agora está também no Jardim Marechal e vai beneficiar 59 pessoas com a entrega de 63 tipos de medicamentos, além de 14 tipos de insumos. O programa visa realizar a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes pré-selecionados, com doenças crônicas, e outros grupos prioritários, e deverá funcionar em todas as unidades de saúde, beneficiando mais de 3 mil pessoas.

Plano Diretor

A Prefeitura de Missal irá retomar os trabalhos de revisão do Plano Diretor com a realização da quarta e última audiência pública. A partir do Plano Diretor, são definidas normas e regras para construções, limites, projetos, código de posturas, zoneamento urbano, metas e objetivos para dez anos, entre outras questões. O local e a data serão previamente comunicados para que a população tenha acesso às discussões de revisão.

Semana Pedagógica

A Secretaria de Educação de Quatro Pontes realizará a partir desta quarta-feira (29) a Semana Pedagógica da Escola Municipal Dona Leopoldina e do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz. Juntos, os eventos irão reunir 150 participantes, entre professores, funcionários, estagiários, educadores infantis, direção e equipe pedagógica. Na quinta-feira (30), a programação continua com reunião pedagógica das 7h30 às 13h30.

Pavimentação poliédrica

A Prefeitura de Pato Bragado está pavimentando estradas rurais com pedras poliédricas, dando sequência ao convênio com a Itaipu Binacional. Estão sendo beneficiadas as comunidades da Linha Km 05, com 4.802,44 metros quadrados, e a Linha XV de Novembro com 6.925,80 metros quadrados.

Escoamento da safra em Assis

A Prefeitura de Assis Chateaubriand está fazendo manutenção e melhorias das estradas rurais, com o objetivo de garantir boas condições para o escoamento da safra agropecuária. Até a próxima semana, deve ser concluído o serviço de patrolamento para nivelamento de estradas. O trabalho já aconteceu nas regiões de Terra Nova do Piquiri, Silveirópolis, Nice, Encantado do Oeste, Engenheiro Azaury, São Pedro do Piquiri e, atualmente, o maquinário está na região de Bragantina.