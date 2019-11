Panorama regional do dia 6 de novembro de 2019

Natal

A festa natalina em Céu Azul será aberta com a Cantata dos Corais na noite do dia 16, um sábado, com a participação dos corais adultos, das crianças, das escolas municipais e convidados regionais. No dia 7 de dezembro haverá a Orquestra de Viola Caipira de Céu Azul e na noite de 14 de dezembro show com talentos locais encerrando a programação. “Fazemos questão de manter o tradicional show pirotécnico, a chegada do Papai Noel e o show dos corais, que sempre emocionam o público”, lembra o prefeito Germano Bonamigo.

Jovem aprendiz

A Prefeitura de Cafelândia abriu processo seletivo para a contratação de adolescentes na modalidade aprendizagem. O objetivo é contratar jovens de 14 a 24 anos para atuarem como auxiliares administrativos. Mais informações no site da prefeitura, www.cafelandia.pr.gov.br.

Direitos da mulher

O Projeto Ônibus Lilás estará nesta quarta-feira (6), durante todo o dia, em Nova Santa Rosa, para atender e informar as mulheres sobre direitos da mulher, violência doméstica e familiar. No local também será oferecido atendimento em diversas áreas: assistência social, orientação psicológica, orientação jurídica e segurança pública, além da realização de testes rápidos (HIV, sífilis e hepatite B e C). O atendimento será das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Festival de GR

A Secretaria de Esportes de Guaíra realizará nesta quinta-feira (7), na Escola Municipal Duque de Caxias, a sexta edição do Festival de Ginástica Rítmica, que tem como objetivo mostrar o resultado do trabalho realizado durante todo o ano. As ginastas estarão apresentando coreografias com os aparelhos corda, arco, bola, maças, fita e mãos livres. O evento faz parte do cronograma de atividades em comemoração aos 68 anos de Guaíra.

Leilão

A Prefeitura de Mercedes realiza nesta quarta-feira (6) leilão para venda de bens móveis inservíveis. Entre os bens a serem leiloados estão várias telhas de aluzinco, distribuidores de adubo orgânico líquido, abastecedores de água, além de torre em estrutura metálica, totalizando 14 itens. Podem participar do leilão pessoas físicas, com exceção dos servidores públicos municipais, e pessoas jurídicas. O leilão funcionará de forma presencial e com a abertura de lances a partir do valor mínimo estipulado em edital.

Curso gratuito

Em parceria com o Senai-PR, a Prefeitura de Maripá vai ofertar curso gratuito de Práticas de Manutenção e Instalação de Sistemas de Ar-Condicionado Tipo Split e Janela. Com 32 horas, o curso ocorrerá de 16 a 23 de dezembro. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Indústria, Comércio e é necessário que o interessado tenha mais de 18 anos, ensino fundamental completo e experiência de pelo menos três anos na área. Mais informações pelo telefone (44) 3687-1639.

Festival de Ecoturismo

Mais de 150 pilotos estão sendo esperados no 5º Trilhão de Porto Mendes nos dias 15, 16 e 17 de novembro durante o 6º Festival de Ecoturismo. A programação ainda conta com arena DJ Red Bull, etapa Sul-Brasileiro de Jet Ski, circuito de jipeiros, entre outros. O 5º Trilhão de Motos é organizado pelo grupo de trilheiros Coyotes de Porto Mendes.