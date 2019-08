Panorama regional do dia 30 de agosto de 2019

Conservação de solo

A Secretaria de Obras de Capanema vem executando na comunidade de Lajeado Tigrinho obras de conservação de solo, com atenção à microbacia da região, alargamento readequação e cascalhamento das estradas, troca e construção de bueiros. Os serviços vão melhorar a segurança no tráfego, ampliando a produção graças ao cuidado com o solo, além de melhorar também a qualidade de vida do homem do campo.

Isenção do IPTU

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para contribuinte que tem direito à isenção do IPTU 2019 requerer o beneficio em Assis Chateaubriand. Os pedidos devem ser feitos no Departamento de Assuntos Comunitários. Além de documentos e comprovantes básicos para requerer o benefício, os interessados também precisam constar no Cadastro Único, que deve ser feito na Oficina do Ofício, ao lado Centro de Referência da Assistência Social.

Ubiratã florida

A Divisão de Jardinagem da Prefeitura de Ubiratã irá iniciar em breve o plantio de novas mudas de flores nos canteiros na área urbana e no Distrito de Yolanda. Serão substituídas as atuais flores de inverno por espécies típicas de verão. As mudas, aproximadamente 50 mil, foram produzidas no Viveiro Municipal, garantindo boa economia, uma vez que não existe a necessidade de se deslocar para outros municípios a fim de adquirir essas flores.

Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa convida todas as mulheres para participar de palestra alusiva ao Outubro Rosa nesta sexta-feira (30), às 19h30, que irá falar sobre a saúde da mulher e sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Durante setembro e outubro, serão disponibilizados por meio da Secretaria de Saúde uma ampla agenda com horários flexíveis para a realização de exames preventivos de colo uterino, mamografias e realização de testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatite B e C).

Cidade arborizada

A Secretaria Meio Ambiente de Capitão Leônidas está desenvolvendo um novo plano de arborização urbana. Nesta primeira etapa, uma empresa especializada deverá planejar o plantio, o corte e a substituição das árvores na cidade e nos Distritos de Alto Alegre do Iguaçu e Bom Jesus. Um levantamento será feito para identificar as espécies e como elas estão plantadas. Após esse levantamento e identificados os possíveis problemas, será convocada audiência pública para discussão do projeto.

Gincana ambiental

Seis equipes, formadas por alunos e professores dos Colégios Estaduais Duque de Caxias e Amâncio Moro, participaram da 2ª Gincana Ecológica de Corbélia. Em 44 dias, elas arrecadaram quase 10 toneladas de material reciclável para colaborar com as 32 famílias que trabalham na Associação dos Coletores de Recicláveis, além de realizar o plantio de 600 árvores. A equipe Patrulha Ambiental do Colégio Estadual Duque de Caxias foi a vencedora.