Panorama regional do dia 27 de novembro de 2019

Feanimais

Começa nesta quarta-feira (27) em São Miguel do Iguaçu a Feira do Agronegócio, Indústria, Comércio, Serviços e Gastronomia. Na abertura oficial, às 22h, tem show da dupla João Bosco & Vinícius. A Feanimais 2019 terá também exposições de gado leiteiro e de corte, exposição de cavalos, pequenos animais, produtos e serviços do gado leiteiro, minianimais, ONG Anjos de Patas, orquídeas, feira de sabores e de artesanato do Clube de Mães.

Expo Toledo

Evento focado no agronegócio, a Expo Toledo será realizada de 4 a 8 de dezembro pela Sociedade Rural de Toledo, no Centro de Eventos Ismael Sperafico. A programação contará com rodeio profissional, rodeio mirim, leilões, além de show nacionais, com Taeme e Thiago o cantor Loubet e Dazdama e a dupla Davi e Fernando. Todos os shows terão entrada gratuita.

Karatecas

Ocorre nesta sexta-feira (29), nas dependências do Centro Poliesportivo de Quatro Pontes, o Exame de Faixas do Projeto de Karatê. Serão graduados 31 alunos que participam do projeto e que receberão sem custo a troca de faixa. A iniciativa visa incentivar a continuidade dos alunos no projeto, que apresenta resultados significativos e representa o nome do Município em competições regionais estaduais, nacionais e internacionais.

Serviços à comunidade

A Prefeitura da Foz do Iguaçu promove sábado (30) a décima edição do Foz ComUnidade. A ação será na região do Porto Meira e ofertará diversos serviços, como vacinação, atualização de cadastro para vagas em Cmeis, agendamento de RG, cadastro do idoso e de pessoas com deficiência; atualização no cadastro no Fozhabita; inscrição no programa habitacional do Município; informações sobre impostos ou taxas; corte de cabelo e designer de sobrancelha.

Tarde especial

A Secretaria de Saúde de Maripá vai realizar neste sábado (30) uma tarde especial alusiva ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher. Haverá minioficinas de danças, apresentações artísticas, roda de conversa com advogada, psicóloga e assistente social. Também estará no evento o Ônibus Lilás para atendimento itinerante à mulher em situação de violência. A equipe fará oficinas e atendimento com orientações.

Novembro Azul

Sábado (30) a Secretaria de Saúde de Formosa do Oeste estará mobilizada em prol da prevenção com a realização de 350 exames de PSA para homens a partir de 40 anos de idade. A ação começa às 7h30. Já na clínica da mulher haverá a campanha de vacina contra o sarampo para pessoas de 20 a 29 anos das 8h às 17h.

Pavimentação

A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos segue realizando os trabalhos para implantação de asfalto no trecho entre o portal de acesso a Mercedes e à Linha Sanga Mineira. O trecho de 1.800 metros está recebendo a construção base para a colocação da pavimentação asfáltica por meio de um convênio entre o Município e a Itaipu Binacional. As equipes estão fazendo a aplicação do material graduado e a previsão é de que nesta quinta-feira (28) comece a execução do asfalto.