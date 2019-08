Panorama regional do dia 26 de agosto de 2019

Feira do livro

Vai até esta quinta-feira (29) a Feira do Livro no Colégio Estadual Mendes Gonçalves, de Guaíra. Nesta terça-feira (27), serão realizadas oficinas de pintura em azulejo, customização de chinelos, patchwork e pintura. No dia 28, às 20h, no Cine Teatro Sete Quedas, será realizada mesa-redonda com o tema “Literatura contemporânea: o cotidiano e o universo escolar”. Dia 29, durante o dia, haverá uma extensa programação na Praça Eurico Gaspar Dutra. O encerramento será com coquetel literário no Cine Teatro.

Vacinação contra sarampo

Chamada de “Dose zero” começou a vigorar em todas as UBSs de Foz do Iguaçu, ação para imunização contra o sarampo em crianças de 6 a 11 meses. A medida é preventiva, tendo em vista o aumento do número de casos da doença em várias regiões do País. Com a dose zero, a primeira aplicação acontecerá em crianças de seis a 11 meses. A dose número 1, aos 12 meses de vida com a vacina tríplice viral (que previne sarampo, caxumba e rubéola), e a dose 2 aos 15 meses, com a vacina tetra viral (que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora).

Refis em Corbélia

A Prefeitura de Corbélia lançou o Programa de Recuperação Fiscal para a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas, vencidos em até 31 de dezembro de 2018. Pelo Refis, os contribuintes poderão quitar os débitos à vista, com descontos de até 90% sobre juros e multas até 20 dezembro de 2019. Esclarecimentos de dúvidas e a geração de boletos poderão ser feitos no departamento de tributação da prefeitura de segunda a sexta-feira.

Grupo Escoteiro

A APMIF, a Pastoral da Criança e o Grupo Escoteiro “União de Ouro” 232/PR passarão a compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Ouro Verde do Oeste na gestão 2019-2021. O Grupo Escoteiro e a APMIF foram as entidades mais votadas e deverão indicar seus representantes na condição de titular e suplente em até dez dias. A Pastoral da Criança foi eleita em terceiro lugar e assumirá em caso de vacância no Conselho na gestão 2019-2021.

Rodeio em Santa Lúcia

De 30 de agosto a 1º de setembro Santa Lúcia promove a nona edição do Rodeio Show. A abertura será na sexta-feira (30) no Centro de Eventos Levi Gomes com show de Bruno Ferraz. O rodeio prossegue no sábado com as finais no domingo. Durante os três dias haverá Feira do Comércio de Santa Lúcia. A entrada para os shows e o rodeio é gratuita.

Investimentos na área rural

Nos últimos dias, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Assis Chateaubriand finalizou vários trabalhos na região de Bragantina. No Ramal Mirim, foi aplicado brita em 4km, beneficiando os produtores rurais que se utilizam do trecho para escoamento de suas produções. No Ramal 425, foi feito o serviço de adequação de estrada, mesmo trabalho realizado na Travessa Palmitolândia. No Ramal Jabuticaba, foi feita a reforma de tubulações para travessia de veículos.