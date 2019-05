Panorama regional do dia 21 de maio de 2019

Polo universitário

Três Barras do Paraná agora conta com um Polo Universitário da Universidade Aberta do Brasil, que vai ofertar o curso de Licenciatura em Letras e Libras, em parceria com a Unioeste. “Com a abertura do polo, os jovens não precisarão mais se deslocar até grandes centros para terem uma formação de nível superior. Nós vamos continuar com a Casa Familiar Rural e, à noite, teremos um curso da Unioeste”, destacou o prefeito Hélio Bruning.

Plano-diretor

A Prefeitura de Quatro Pontes está realizando diversas reuniões com a população para debater a revisão do plano-diretor do Município. Hoje (21) a reunião será na Linha São José e Souza Naves às 14h no Pavilhão da Linha São José. Amanhã (22) será na Linha Flor da Serra e José Bonifácio, no Clube Aliança. E, dia 23, na sede do Município às 19h30, na Casa da Cultura.

Empregos

São Miguel do Iguaçu teve saldo positivo de empregos no primeiro trimestre de 2019, Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o saldo de empregos no primeiro trimestre de 2019 foi positivo, com a criação de 115 postos de trabalho, considerando admissões e desligamentos. No mesmo período do ano passado, o saldo havia sido de apenas 24 empregos. O relatório do Caged é divulgado mensalmente pelo Ministério da Economia.

Visita mais cara

A partir do dia 1º de junho, visitantes terão que desembolsar mais dinheiro para conhecerem o lado argentino das Cataratas. A entrada para Mercosul (que inclui os brasileiros e, até mesmo, os residentes em Foz do Iguaçu), passará de 560 para 640 pesos (hoje equivalente a R$ 58,50). Crianças de seis a 12 anos pagarão 160 pesos. Menores de seis anos continuam com entrada franca.

Atingindo a meta

A campanha de vacinação contra a gripe atingiu a meta em Tupãssi. O grupo com menor índice de vacinação é o de gestantes, com 95,08%. Em seguida, idosos com 96,82%. Os outros grupos prioritários já atingiram mais de 100% de cobertura em todo o Município. A campanha de vacinação segue até 31 de maio. Até o momento, mais de 3 mil doses já foram aplicadas.

Dengue em Palotina

A Secretaria de Saúde de Palotina confirmou 56 casos de dengue. O número preocupa as autoridades, que se reunirão amanhã (22) para discutir ações visando sensibilizar a população para manter em dia a limpeza dos quintais. “Precisamos realizar uma força-tarefa para que nosso município não venha sofrer uma epidemia. Da forma que a situação se encontra hoje, estamos muito perto disso”, ressalta a secretária de Saúde, Jaqueline Delai.

Nova tecnologia de segurança

Quinze municípios das regiões da Amop (oeste) e da Amerios (noroeste) farão testes com uma nova tecnologia desenvolvida em parceria entre a Itaipu e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. São postes de energia munidos de um sistema de telecomunicações inovador, que garante segurança, visibilidade, monitoramento e outros benefícios para a coletividade. Os detalhes sobre este processo foram definidos em Brasília, na sede da ABDI.

