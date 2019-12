Panorama regional do dia 21 de dezembro de 2019

Prainha aberta

O Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, está preparado para receber os veranistas. O espaço que recebeu diversas melhorias está com uma programação especial para o fim de ano. Dia 31 haverá queima de fogos, show musical com Liliane e Evandro e DJ Maguinho. De 31 de dezembro até 5 de janeiro as crianças terão à disposição no parque de lazer brinquedos infláveis, como o futebol de sabão, tobogã inflável, corrida de obstáculos, entre outros. No dia 1º estará fechado e no dia 2 reabrirá ao meio-dia.

Abertura de temporada

A Prefeitura de Missal abriu sexta-feira (20) a temporada de verão no terminal Turístico de Vila Natal. A temporada segue até 26 de fevereiro de 2020. O local está passando por reformas, portanto, a administração pede a compreensão da população e dos visitantes, pois é um espaço que ainda não está nas plenas condições, mas que, mesmo em obras, o espaço está apto a receber os visitantes.

Parque Ambiental

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu vai investir de recursos próprios cerca de R$ 1,3 milhão na construção de um Parque Ambiental no bairro Parque dos Estados. O local, que será um dos cartões-postais da cidade, contará com estacionamento e calçadas, pista de caminhada, portal de acesso, lagoa, uma ponte e pergolados, paisagismo com o maior número possível de espécies de flores, chafariz ornamental, academia, playground, lixeiras, bancos e mesas, além de iluminação ornamental em led.

Lama asfáltica

A Prefeitura de Cafelândia vai aplicar, através do Consórcio Piquiri, 4 km de lama asfáltica sobre pedras irregulares no trecho que liga Central Santa Cruz a Jotaesse. A previsão para o início da obra é janeiro. “É um caminho muito utilizado pela nossa população, então, nada mais justo fazer essa recuperação para que os motoristas possam trafegar tranquilamente”, destaca o prefeito Estanislau Franus.

Passarelas

A Prefeitura de Assis Chateaubriand finalizou a construção e a pintura das faixas elevadas de pedestres nas duas vias centrais da Avenida Tupãssi. As passarelas têm por objetivo diminuir a velocidade dos condutores e dar segurança aos pedestres. O projeto contemplou a construção de 12 faixas elevadas, sendo seis em cada pista da avenida, no trecho entre a Praça dos Pioneiros e a Igreja São Francisco de Assis.

Convênio

A Prefeitura de Ramilândia assinou convênio para execução de obras de pavimentação poliédrica na estrada principal do assentamento 16 de Maio, que vai em direção ao município de Diamante D’Oeste. A melhoria da estrada é um grande sonho da população e facilitará o transporte de insumos, o escoamento da safra e o acesso a escola, saúde e lazer, além dar perspectiva de fomento no comércio local.

Sonho da casa própria

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste fez a entrega oficial das casas populares a 26 famílias no loteamento Pôr do Sol II. As unidades habitacionais contam com sala, dois quartos, cozinha, banheiro social e lavanderia externa, tendo como área construída 45 metros quadrados. A construção das 26 unidades habitacionais foi realizada em parceria com a Caixa Econômica Federal, com custo total de R$ 1.917.509,10.