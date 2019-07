Panorama regional do dia 20 de julho de 2019

Novo Hospital Municipal

O prefeito de Capitão Leônidas, Marques Cláudio Quadri, fez na última quinta-feira (18) uma vistoria nas obras de construção do novo Hospital Municipal. Os recursos da ordem de R$ 6,6 milhões suficientes para as obras de construção e aquisição de equipamentos foram viabilizados pelo ex-deputado federal Alfredo Kaefer. Neste primeiro momento, está sendo feita a terraplenagem do terreno pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. “Com esse início de trabalho começamos a realizar o sonho de mais de 40 anos da nossa população”, disse o prefeito.

Doação de Sangue

A Secretaria de Saúde de Guaraniaçu está com nova campanha para doação de sangue com o objetivo de repor o material utilizado ao Banco de Sangue de Cascavel. Os doadores de costume e/ou aquelas pessoas que tenham interesse em colaborar devem confirmar e agendar a viagem a Cascavel no setor de Epidemiologia no Centro Municipal de Saúde até 22 de julho. A viagem será realizada no dia 25 de julho, com saída às 6h30, em frente ao Posto de Saúde.

Ingressos Expo Rondon

Faltam poucos dias para a Expo Rondon 2019 e os ingressos para cada show poderão ser trocado por um quilo de alimento (menos sal e fubá) até segunda-feira (22). Para o show gospel do PG, a entrada é livre. Grandes shows abrilhantarão a festa, como PG e Luan Santana (dia 25), Matheus e Kauan (dia 26) e Zezé Di Camargo e Luciano/ Banda Storehouse (dia 27). Todos os shows serão realizados no Estádio Municipal Valdir Schneider.

Consórcio

Tupãssi recebeu nessa sexta-feira (19) um reservatório para emulsão asfáltica do Consórcio Vale do Piquiri em parceria com a Itaipu Binacional. O consórcio reúne os municípios de Corbélia, Braganey, Iguatu, Anahy, Nova Aurora, Formosa do Oeste, Jesuítas, Iracema do Oeste, Cafelândia, Tupãssi e Ubiratã, com o objetivo de apresentar alternativas para pavimentação asfáltica em caminhos rurais, com preço baixo e boa qualidade. A Itaipu faz o repasse dos recursos para aquisição dos equipamentos e o municípios/consórcio executará os serviços.

Corrida de rolimã

Será uma corrida diferente. Com carrinhos nada convencionais. Neste o domingo (21), o Parque do Povo em Toledo vai sediar o 1º Encontro de Carrinhos de Rolimã, que promete reunir gerações. A atividade será das 8h às 12h. O encontro também será uma competição. Serão premiadas com troféus todas as categorias vencedoras do 1º ao 3º lugar. No fim das corridas serão premiados também o carrinho mais criativo/exótico, o menor carrinho, o maior carrinho e o carrinho com o maior número de “passageiros”.

Balsa no Rio Piquiri

Após anos de espera, finalmente o povo da região do Porto Bananeira no Distrito de Bela Vista do Piquiri, divisa do Município de Campina da Lagoa com Guaraniaçu, tem novamente uma balsa para realizar a travessia do Rio Piquiri. A nova balsa já está em operação e vai melhorar o escoamento da produção agrícola e do gado, no transporte de moradores, visitantes e dos alunos que estudam em Campina da Lagoa e precisam fazer a travessia. O investimento na aquisição da balsa foi de R$ 615 mil com recursos do Município e do Estado.