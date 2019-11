Panorama regional do dia 19 de novembro de 2019

Sinalização viária

A Prefeitura de Guaíra finaliza os serviços de pinturas de sinalizações nas ruas da cidade. Foram contempladas as Avenidas Mate Laranjeira, Otávio Tosta, Thomaz Luiz Zeballos, Almirante Tamandaré, Osvaldo Cruz e Shigiro Matsuyama, o trecho do Porto Internacional que segue a rota de caminhões (Barão do Rio Branco), seguindo Ministro Gabriel Passos até BR-272; e também trecho da Marcelino Rollon. A nova pintura vai trazer mais segurança a motoristas e pedestres.

Feira do campo

A Prefeitura de Braganey realiza no próximo dia 30 a 1ª Feira do Campo e do Empreendedor. As pessoas interessadas em fazer a exposição, a divulgação e a comercialização dos produtos podem fazer o cadastro gratuitamente na Secretaria de Agricultura. Informações pelo telefone (45) 99119-2746 e 3245-1235. O cadastro pode ser feito também no Colégio de Longuinópolis, onde ocorre a feira, das 10h às 18h.

Grama sintética

O prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden, assinou a ordem de serviço para as obras do campo de futebol em grama sintética na Rua Maringá, nas proximidades do terminal rodoviário. “O local foi escolhido levando em consideração que fica perto do ginásio de esportes. Não há moradias nessa quadra, apenas indústrias, e a prática de atividades esportivas, inclusive à noite, não causará transtornos aos moradores”, explicou o prefeito.

Novembro Azul I

A UBS da Vila Carimã, em Foz do Iguaçu, promove nesta terça-feira (19) uma série de ações dando continuidade à campanha do Novembro Azul. As atividades terão início com café da manhã e contarão com agendamentos para o diagnóstico do câncer de próstata: o exame de sangue e o exame de toque. Esses dois exames, quando associados, dão segurança de cerca de 90% ou mais, auxiliando no diagnóstico precoce da doença.

Matrículas em Guaraniaçu

A Secretaria de Educação de Guaraniaçu comunica que as matrículas nas escolas e nos Cmeis vão até 22 de novembro. Os responsáveis devem procurar a unidade escolar mais próxima da residência com documentos pessoais da criança (certidão de nascimento e RG, se tiver), comprovante de endereço, declaração de vacina expedida pelo posto de saúde atualizada e cópia de CPF e RG dos pais/responsáveis. Mais informações na Secretaria ou pelo telefone (45) 3232-1181.

Rematrículas

A equipe da Secretaria de Educação de Santa Terezinha de Itaipu inicia na próxima segunda-feira (25) o período de rematrícula para os estudantes do ensino fundamental, da educação infantil e dos Centros Municipais de Educação Infantil. O prazo vai até o dia 29. Nesse mesmo período também serão realizados os cadastros de espera. O ano letivo de 2019 será encerrado no dia 13 de dezembro. A retomada das aulas para 2020 nos Cmeis será no dia 27 de janeiro e, nas escolas, no dia 5 de fevereiro.

Lixo eletroeletrônico

Maripá realiza sexta-feira (22) mais uma campanha para coleta do lixo eletroeletrônico. Os materiais deverão ser entregues na Praça das Orquídeas e nos Distritos de Candeia e Pérola Independente. O objetivo é incentivar a população a fazer o descarte correto. A ação atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que trata, entre outras finalidades, de tornar as cidades e as comunidades mais sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental negativo por meio da gestão de resíduos.