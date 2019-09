Panorama regional do dia 18 de setembro de 2019

Mais asfalto

O prefeito de Céu Azul, Germano Bonamigo, anunciou o recapeamento asfáltico de mais oito quadras do Centro. Enquanto isso, as obras de revitalização do pavimento de outras 43 quadras estão se encaminhando para a parte final. O aditivo ao contrato contempla mais 12.000 metros quadrados na área central da cidade. “Tivemos um desconto considerável na licitação da obra das 43 quadras e vamos, se tudo der certo, totalizar 54 quadras revitalizadas na área central”, afirmou o prefeito.

Aquaviário

A Marinha do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, promove até esta sexta-feira (20) curso de formação de Aquaviário. Com 28 participantes, o objetivo é habilitar os alunos para a condução de embarcações, primeiros socorros, cuidado e preservação com meio ambiente. Após a conclusão, o novo aquaviário estará habilitado para exercer a função de tripulante em embarcações de pesca de qualquer porte e tipo de navegação.

Concessão gratuita

A Prefeitura de Nova Santa Rosa abriu concorrência para concessão de uso de bem imóvel situado no Parque Industrial pelo prazo de 15 anos. O imóvel se destina exclusivamente para a instalação e o funcionamento de indústria de qualquer natureza. A concessão será gratuita e a licitação será feita no tipo maior oferta, com data de abertura dos envelopes no próximo dia 9, às 8h30, na sala de reuniões da Prefeitura de Nova Santa Rosa.

Família Acolhedora

Vai até o dia 30 de novembro o prazo de inscrição no Programa Família Acolhedora de Maripá, destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes como medida de proteção quando vivenciam situações de violação de seus direitos e são afastados, temporariamente, de suas famílias por determinação do Poder Judiciário. Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (44) 3687-1796.

Motivação

Estão abertas as inscrições para o Fórum do Empreendedor, que será realizado nos dias 15 e 16 de outubro em Santa Terezinha de Itaipu. O fórum chega para proporcionar capacitação técnica, estímulo ao empreendedorismo e ao aquecimento dos negócios para as pessoas interessadas em novidades para o mercado econômico. “Toda e qualquer ação é válida quando o objetivo é proporcionar capacitação técnica e aprendizado”, disse o prefeito Cláudio Eberhard.

Controlando a erosão

A Prefeitura de Cafelândia assinou convênio com o Instituto Águas do Paraná para o Programa Tubos – Controle de Erosão e vai receber 712 tubos, que num primeiro momento serão instalados em trecho da estrada que liga o Country Clube até o Rio Iguaçuzinho. “Esse programa é de suma importância e fará a diferença em Cafelândia”, destacou o prefeito Estanislau Franus.

Ciclovia em Pato Bragado

A Prefeitura de Pato Bragado espera concluir em breve a ciclovia que liga o Município à vizinha Entre Rios do Oeste. Os trabalhos estão concentrados na construção de galerias e sarjetas, na parte elétrica e no asfalto. Os investimentos são de R$ 1 milhão, sendo R$ 765 mil para a ciclovia e R$ 398 mil em iluminação. “Somado ao trecho já existente, teremos cerca de 8 km de ciclovia que proporcionarão mais segurança, além do estímulo à prática de atividades físicas”, afirma o prefeito Leomar Rohden.