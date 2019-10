Panorama regional do dia 16 de outubro de 2019

Obras em Longuinópolis

A Prefeitura de Braganey deve iniciar nos próximos dias a revitalização da avenida com nova iluminação, parque infantil, academia ao ar livre e paisagismo na comunidade de Longuinópolis. Os serviços de manilhamento já começaram. A comunidade foi contemplada também com a reforma do salão comunitário e melhorias na Unidade Básica de Saúde com novos instrumentos, farmácia básica, atendimento personalizado e novos veículos para transporte de pacientes.

Refis 2019

A Prefeitura de Cafelândia lançou o Programa de Recuperação Fiscal para a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas vencidos até 31 de dezembro de 2018. Através do programa, os contribuintes poderão quitar os débitos à vista com descontos de até 100% de juros e multas. Os contribuintes que tiverem dúvidas podem procurar a Secretaria da Fazenda, na coordenaria de tributação.

Educação Fiscal

A Universidade Estadual de Maringá, em parceria com a Secretaria de Educação e de Assistência Social de Ubiratã, realiza nesta quinta (17) e sexta-feira (18) o 20º Seminário Paranaense de Educação Fiscal. Destaque para a palestra com o tema “A educação, a constituição e a construção da cidadania” e a peça de teatro “O auto da barca do fisco”. O seminário terá inscrição gratuita.

Samu

A população de Terra Roxa agora conta com o Samu 192. A Unidade de Suporte Básico, instalada anexo à Unidade de Saúde Ângelo Lopes, já está em pleno funcionamento para atendimento exclusivo de ocorrências de urgência e emergência e conta com um técnico de enfermagem e um condutor para cada turno, com funcionamento 24 horas por dia. Uma ambulância exclusiva também foi destinada à unidade. Quem necessitar do atendimento deve ligar para o número 192.

Mais uma base

Tupãssi ganhou na tarde de ontem (14) uma base de atendimento do Samu, que já está à disposição da população. A base está localizada perto da delegacia e do hospital com plantão 24 horas com uma equipe de socorristas e ambulância própria e operando casos de urgência e emergência pelo telefone 192.

Sarampo

As 29 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estarão abertas neste sábado (19) das 8h às 17h para o “Dia D” de vacinação contra o sarampo. A mobilização pretende intensificar a imunização de crianças de seis meses a menores de cinco anos que não tenham tomado as doses da vacina.

Débitos

A Secretaria de Fazenda de Marechal Rondon informa que já estão disponíveis as guias de pagamento para os contribuintes que fizeram parcelamento de débito no decorrer deste ano, com vencimento a partir de outubro. Para retirar as guias, é necessário comparecer ao setor de tributação, no Paço Municipal. As guias para pagamento podem ser emitidas no site da prefeitura, www.marechalcandidorondon.atende.net.

Lucro da festa

A Comissão Central Organizadora da 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá repassou às 14 entidades que auxiliaram na organização do evento cerca de R$ 20 mil para cada uma referente ao resultado obtido com a venda de refeições à base de peixe, lanches, porções e bebidas. “Novamente tivemos um resultado muito positivo, fruto do trabalho de todos os cerca de mil voluntários que se dedicam para que a festa ocorra como planejado”, destacou o presidente da comissão, Rodrigo Schanoski.