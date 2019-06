Panorama regional do dia 13 de junho de 2019

Fiscalizando o lixo

Auditores do Tribunal de Contas estiveram em Cafelândia para verificar a situação da gestão de resíduos sólidos urbanos. Foram checados os contratos de prestação de serviços, a unidade de transbordo, o aterro Paraná Ambiental e o funcionamento da coleta de lixo. “Ficamos satisfeitos e agora temos que esperar os apontamentos do tribunal, para melhorar ainda mais o nosso sistema”, destaca Rogério Schimidt, diretor de Agricultura.

Agrotóxico & Saúde

O 2º Workshop Agrotóxico & Saúde será realizado no dia 6 de julho em Santa Tereza do Oeste e tem como objetivo divulgar o conhecimento científico desenvolvido pelo Programa de Mestrado em Biociências e Saúde, em parceria com a Universidade de Cardiff, País de Gales, sobre o tema. O debate será em conjunto com a sociedade visando elucidar questionamentos sobre o impacto do uso dos agrotóxicos na saúde.

Tupãssi

A Prefeitura de Tupãssi realiza amanhã (14) a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento tem como tema principal “Comida de verdade no campo e na cidade – O que temos e o que queremos?” O objetivo é ampliar a discussão, a participação e o compromisso da sociedade no processo de construção do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Será no auditório do Centro Cultural Avelino Acco, a partir das 13h.

Ampére

A Secretaria de Saúde de Ampére realiza o “Projeto Cuide-se”, voltado para quem não tem tempo de fazer consultas, exames médicos e odontológicos durante os horários regulares de atendimento dos postos de saúde em função do trabalho. O projeto funciona com agendamento solicitado pela empresa e, no dia agendado, o Posto Central fica aberto das 17h às 20h para atender os colaboradores da empresa parceira.

Agilizando o RG

O Município de Santa Helena adquiriu novos equipamentos para o Setor de Identificação, entre eles uma câmera digital que fotografa a pessoa na hora do atendimento, um scanner biométrico, um computador e um leitor de código de barras para equipar o escritório e garantir segurança na emissão do Registro Geral.O atendimento é realizado mediante agendamento prévio pelo endereço eletrônico do Instituto de Identificação do Paraná www.ii.pr.gov.br.

Ponto facultativo

Os servidores públicos do Município de Maripá terão ponto facultativo após o feriado de Corpus Christi, celebrado no próximo dia 20. De acordo com decreto, as repartições públicas municipais estarão fechadas nos dias 20 e 21 de junho, retornando às 7h30 do dia 24, na segunda-feira. Durante esse período, as secretarias irão atender em escala de plantão, mantendo os serviços essenciais.

Expo Rondon

A edição deste ano da Expo Rondon, que celebra os 59 anos de emancipação político-administrativa de Marechal Rondon, acontecerá de 25 a 28 de julho. O lançamento será no dia 25 de junho. Destaque para três grandes shows: Luan Santana, Matheus e Kauan e Zezé Di Camargo e Luciano. De acordo com Anderson Loffi, da Fundação Promotora, o auge da Expo será no domingo (28), com a Festa Nacional do Boi no Rolete, quando mais de 30 mil pessoas são esperadas.