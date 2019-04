Panorama regional do dia 11 de abril de 2019

Museu em Ação

No dia 13 de abril o Ecomuseu da Itaipu em Foz do Iguaçu vai oferecer à comunidade uma tarde repleta de atrações gratuitas. Durante o evento Museu em Ação, serão ofertadas 16 oficinas sobre os mais variados temas. A entrada é livre, mas é preciso se inscrever antecipadamente para algumas atividades pelo link http://webforms.pti.org.br/museuemacao. O Ecomuseu fica na Avenida Tancredo Neves, 6.001, em Foz do Iguaçu.

Pato Bragado

Durante esta semana a Escola Municipal Marechal Deodoro promove a Feira do Livro. A oportunidade de estimular a leitura e formação do público, principalmente dos jovens leitores será oferecida no auditório do educandário. São centenas de exemplares e coleções a partir de R$ 0,50, Dia 10 a feira estará aberta até as 21h30. Vale a pena participar. Literatura para todos os gostos e idades.

Marechal Rondon

A Secretaria de Planejamento marcou para 18 de abril Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo. De acordo com o secretário da pasta, Reinar Seyboth, “a participação popular neste evento é muito importante para referendar todo o trabalho que já foi feito pela municipalidade, além do acompanhamento da apresentação das diretrizes e da proposta de desenvolvimento territorial”.

Material para pescadores

Itaipulândia fez o repasse de redes, caixa térmica e coletes salva-vidas a todos os pescadores profissionais legalizados. Para ter direito, eles devem ter carteira profissional de pescador há no mínimo 12 meses, residir no Município há pelo menos três anos, declaração de que está com o cadastro atualizado e apresentar certidão negativa de débitos municipais. Quem ainda não estiver dentro da lei precisa fazer o pedido na prefeitura.

Jovem Aprendiz

As inscrições do Programa Jovem Aprendiz serão realizadas no dia 15 de abril na sala de reuniões da Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu no horário de expediente. Podem se inscrever adolescentes e jovens com idade entre 14 a 18 anos incompletos, que estejam frequentando o Ensino Fundamental, Ensino Médio ou concluído, ter residência fixa no Município há mais de cinco anos. O teste seletivo será realizado no dia 30 de abril e o programa de aprendizagem começa no dia 20 de maio.

Pavimentação poliédrica

Foi assinada nesta semana a ordem de serviço para início das obras da Pavimentação Poliédrica na Linha Esquina Represo em Serranópolis do Iguaçu, que foram iniciadas ontem. Serão quatro trechos de pavimentação poliédrica de grande importância, além de beneficiar as famílias residentes, também irá ligar a Comunidade de Esquina Represo até a divisa com São Miguel do Iguaçu, acesso ao Cemitério Municipal, acesso ao atrativo turístico Parque Aquático Isidoro e acesso a Agroindústria Frigoser.

Arrancadão de Tratores

Maripá está em festa. A programação da comemoração dos 29 anos de emancipação começa nesta sexta-feira (12) às 19h30 com o culto ecumênico em ação de graças pelo aniversário da cidade e a bênção dos pilotos do Arrancadão de Tratores. Sábado e domingo a programação será no Centro de Eventos. As atrações incluem o Arrancadão de Tratores, Feira de Flores, Boteco do Chopp com música ao vivo, desfile comemorativo e almoço à base de peixe. No sábado (13) também haverá show com Humberto & Ronaldo a partir das 23h. A entrada é gratuita.