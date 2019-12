Panorama regional do dia 10 de dezembro de 2019

Nova trincheira

A empresa responsável pelas obras já está trabalhando na construção da trincheira no KM 709 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, que irá permitir a passagem em nível entre os Bairros Santa Mônica e Parque dos Estados, além da extensão da marginal 3 de Maio ao Parque São Lourenço. A obra, de R$ 8 milhões, vai contemplar também a implantação do anel viário e o prolongamento da Avenida das Orquídeas, que integram as novidades voltadas à mobilidade.

Mais calçamentos

A Prefeitura de Capanema publicou edital de licitação para contratação de empresa que realizará o asfaltamento do acesso ao IFPR – Capanema, além do calçamento no acesso à Linha Jacaré e também ao Bom Retiro, em Pinheiro, que será no dia 20 de dezembro. As obras devem começar em poucas semanas após a realização dos certames licitatórios.

Ampliando a produção

A Prefeitura de Santa Helena divulgou o edital de chamamento público para os interessados em implantar uma Unidade Produtora de Leitões que irão atender empresa que fará o abate de suínos e processamento de carne e seus subprodutos, de forma que a demanda precisa ser atendida preferencialmente por produtores do município. Em reunião no próximo dia 17, a empresa realizará apresentação das exigências, necessidades e especificidades para instalação do empreendimento.

Bazar APAExonado

A Apae de Cascavel espera contar com a participação da comunidade em mais uma edição do Bazar APAExonado, nesta quarta-feira, das 8h às 16h, no ginásio de esportes da Apae de Cascavel. Várias opções estarão disponíveis, com facilidade para o pagamento, em dinheiro ou no cartão. Será possível encontrar itens como roupas de ginástica, bermudas masculinas em tactel, roupas infantis, fraldas, mamadeiras e chupetas novas. Ainda haverá vestidos de noiva, aviamento, artigos para festas infantis, além de roupas e calçados.

Arena

A Prefeitura de Quatro Pontes entregou à população a nova arena poliesportiva localizada na Praça Cristo Rei. “Um campo sintético era um pedido da comunidade. Agora, todos podem usufruir da melhor forma, pois várias atividades podem ser praticadas na arena”, disse o prefeito João Laufer durante a inauguração. O espaço recebeu estruturas de arquibancadas, alambrados, gramado sintético e refletores.