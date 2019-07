Panorama regional do dia 05 de julho de 2019

Jogos Abertos

A partir de hoje (5), Guaraniaçu será sede dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão “B” Fase Regional. Aproximadamente 1.250 atletas e dirigentes esportivos de 21 municípios estarão participando. Os jogos serão realizados em duas etapas, de 5 a 7 de julho e de 12 a 14 de julho. Estarão em disputa: futebol masculino, futsal masculino e feminino; voleibol masculino e feminino; handebol, masculino e feminino; bolão, masculino e feminino, basquetebol, masculino e feminino e bocha masculino. Abertura a partir das 19h no Ginásio de Esportes Onofre Garbacheski.

Leilão

Diversos bens de propriedade da administração de Pato Bragado, como máquina rodoviária, veículos entre outros, separados em lotes específicos serão ofertados em leilão no dia 22 de julho, a partir das 8h10, na Secretaria Municipal Obras. Os bens já estão expostos à visitação pública, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, no local do leilão. Outras informações na Secretaria de Administração ou pelo fone (45) 3282-1355.

Subsídio

A partir de agora atletas de Santa Helena que representarem o Município em competições regionais e que cumprem alguns pré-requisitos vão receber subsídio financeiro. De acordo com a atleta Talita Kaul, que já representou Santa Helena internacionalmente, o auxílio garante a participação principalmente dos atletas de base nas competições: “Nós temos muitos compromissos que precisamos honrar para estarmos aptos a competir e, além de servir como incentivo, o repasse ajuda nas despesas de alimentação e preparação”, disse a competidora.

A ponte não caiu

A ponte da Comunidade Silva Jardim de Cafelândia já está liberada após reforma feita em parceria com Nova Aurora e Copacol. Segundo o prefeito Estanislau Franus, agora o trabalho iniciará nas outras pontes divisas: “Temos locais que precisam urgentemente de reconstrução, como na linha Pianessa. Estamos conversando, pois, como é ponte divisa, não podemos fazer sozinhos. A nossa equipe está à disposição e pronta para iniciar as reformas”.

Entre Rios do Oeste

Atletas de bocha masculino, handebol feminino, bolão masculino e feminino, futsal feminino e masculino de Entre Rios do Oeste participam de hoje (5) a domingo (7) dos 62º Jogos Abertos do Paraná que, neste ano, será realizado em Palotina. Ao todo, 85 pessoas entre atletas e dirigentes estarão envolvidas nos jogos. A secretária de Esportes, Lazer e Turismo, Joceli Schmitt, avalia positivamente a participação das seis equipes nos jogos.

Ainda falta muito

Pelo menos 60% dos eleitores de Três Barras do Paraná ainda não realizaram a biometria e o prazo para regularização está acabando. Mesmo com transporte diário e gratuito para os eleitores tribarrenses realizarem a biometria, a adesão está abaixo do esperado. Apenas 40% das pessoas que possuem título de eleitor compareceram. Segundo informações do Fórum Eleitoral de Catanduvas, o CPF e o título de eleitor são unificados e, com o cancelamento do título, pode ser automaticamente cancelado o CPF no sistema da Receita Federal.