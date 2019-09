Panorama regional do dia 04 de setembro de 2019

Jogos municipais

Até o dia 06 de setembro centenas de alunos participam dos Jogos Infantis e Jogos Escolares Municipais em Boa Vista da Aparecida. Os Jogos Infantis são nas modalidades de queima feminino e futsal masculino, categorias A e B, para crianças de 06 á 12 anos matriculadas nas escolas do município. Os Jogos Escolares são realizados, de manhã para os alunos do ensino fundamental e a noite para os alunos do ensino médio nas modalidades de xadrez, tênis de mesa, vôlei de areia, futsal e voleibol.

Isenção do IPTU 2020

Moradores de Santa Terezinha de Itaipu que se enquadram nos requisitos já podem solicitar a isenção do IPTU 2020. A isenção do IPTU 2020 deve ser solicitada no Departamento de Receita e Cadastro Técnico Urbano, localizado no Paço Municipal 3 de Maio, até 31 de outubro de 2019. O horário de atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 15h30.

Novo trevo

A prefeitura de Ibema enviou documento à Ecocataratas pedindo encaminhamentos para implantação de um novo trevo de acesso à cidade, que permitirá chegar facilmente ao futuro Centro Tecnológico e Indústrias que deverá ser implantado no município. O projeto considera vários aspectos ligados à segurança das pessoas que trafegam pela rodovia e também daqueles que se utilizam dela para acessar o perímetro urbano.

Agosto Azul atinge objetivo

A Secretaria de Saúde registrou mais de 4.500 procedimentos nas cinco Unidades de Saúde de Céu Azul, durante as ações do Agosto Azul. A cada ano que passa aumenta a conscientização dos homens com relação à necessidade da prevenção e cuidados com a própria saúde. “A demanda atendida superou a expectativas”, avaliou a secretária de Saúde Silvia Franceschini.

Conferência define metas

Santa Helena realizou a sua Conferência Municipal de Assistência Social, onde foi apresentado o diagnóstico socioassistencial dos últimos dois anos, com as metas concluídas e as em andamento, e as principais conquistas, como a implantação do serviço de Família Acolhedora, a contratação de equipe técnica efetiva para os serviços socioassistenciais e a previsão de implantação do Centro Dia para idosos.

Leilão

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realizará leilão de veículos e sucatas, no dia 10 de setembro. O leilão conta com 35 itens, entre caminhões, ônibus, carros, motos, maquinários e lote de sucata composto por equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos inutilizados. Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas, devidamente habilitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (44) 3528-8419 e 3528-8420.

Acampamento

Acontece nos dias 6 e 7 de setembro o 2º Acampa Maripá. A inscrição é gratuita e podem participar adultos e crianças de 4 a 10 anos. A criança deve estar acompanhada de um adulto; é necessário levar barraca e colchão e pratos e talheres. As atrações envolvem cinema e gincanas e este ano terá a participação de um grupo de escoteiros de Toledo. As vagas são limitadas e em caso de chuva o evento será transferido.