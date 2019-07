Panorama regional do dia 03 de julho de 2019

Aprendizes

Jovens aprendizes Serranópolis do Iguaçu que foram selecionados através da Sociedade Filantrópica Semear iniciaram os trabalhos em vários setores da administração como Assistência Social, Escola Municipal, CMEI, licitação e almoxarifado. Ao todo 7 jovens passaram por um processo de capacitação. O modelo de contrato prevê uma carga horária semanal de 16 horas de trabalho e mais 4 horas de capacitação.

Produção artesanal

A prefeitura de Boa Vista da Aparecida realiza nos próximos dias 11 e 12 de Julho, o curso de Produção Artesanal de Alimentos Derivados do Leite, que tem como objetivo capacitar, fomentar e qualificar os participantes a desenvolverem os produtos aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene. O município entra com o local, matéria prima e alimentação para os participantes. Serão ofertadas 15 vagas, sem custo algum ao participante, a carga horária será de 16 horas.

Fim do prazo

A Prefeitura de Tupãssi orienta aos agricultores que fazem uso da Nota de Produtor Rural para que regularizem a entrega dos documentos emitidos nos anos anteriores até 05 de julho para que as mesmas sejam contabilizadas e validadas. O agricultor que estiver devendo notas de anos anteriores terá o seu cadastro cancelado automaticamente pela Receita Estadual do Paraná. Mais informações sobre podem ser obtidas pelo telefone 3544-8000.

Projeto Identidade

Secretaria Municipal de Educação de Catanduvas fez o lançamento do Projeto Identidade Cidadão Catanduvense, que tem como objetivo fazer a carteira de identidade de todas as crianças da Rede Municipal de Ensino, gradativamente, iniciando com os 5º ano do Ensino Fundamental, O projeto irá facilitar o acesso para que os responsáveis possam solicitar o RG de seus filhos sendo que a primeira via da Identidade é totalmente gratuita.·.

Bolsa Família Municipal

A prefeitura de Guaraniaçu entregou benefícios para mais 20 famílias que passam a ser atendidas pelo programa. Com esta nova entrega, 117 famílias recebem o beneficio. Os contemplados aprovados em avaliação do serviço de Assistência Social recebem requisições para retirada de materiais de construção nos estabelecimentos cadastrados. A meta é atender em média 20 famílias por mês. Os interessados em participar do Programa, devem procurar a Secretaria de Assistência Social.

Expo Assis 2019

A Expo Assis 2019 foi oficialmente anunciada para os dias 17 a 20 de outubro. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas compareçam para acompanhar as atrações. Na abertura haverá show com Eduardo Costa. Dia 18 Grupo Raça Negra. Dia 19, César Menotti & Fabiano e no domingo show do Espaço Sou Arte. A Expo Assis 2019 contará ainda com um show de gastronomia na 36ª Festa das Nações e 31ª Exposição Comercial e Industrial.

Pavimentação

Após ser aprovado em assembleia do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, começa a ser executado o convênio firmado com a Itaipu, para a pavimentação asfáltica em caminhos rurais, nos municípios à margem do Lago de Itaipu. A partir da aprovação do convênio, 13 dos 16 municípios que compõem o Conselho, aderiram à iniciativa. Na semana passada foi realizada uma demonstração em Pato Bragado, para que os representantes dos municípios envolvidos tivessem conhecimento de como funcionará o processo de pavimentação.