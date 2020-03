Panorama regional: caindo na real, ecopontos e Dia da Mulher

Caindo na Real

Os alunos dos quintos anos da rede municipal de ensino de Santa Helena deram a largada para o Proerd (Programa de Resistência às Drogas e à Violência). As primeiras aulas foram nas Escolas José Engel, de São Clemente e Tiradentes de Sub-Sede. Neste ano, o tema é Caindo na Real, cujo objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida e da importância de se manter longe das drogas e da violência.

Ecopontos

A Prefeitura de Missal, com a Itaipu Binacional, instalou no interior dez ecopontos para coleta de materiais recicláveis pela Associação dos Catadores. Eles ficam nas comunidades de Bandeirantes, Cabeceira do Cedro, Fazenda Formiga, Caçador, Catarina, Jacutinga, Santa Cecília, São José, Vista Alta e Boa Esperança. O recolhimento será feito sempre na primeira semana de cada mês.

Dia da Mulher

As mulheres de Maripá terão uma manhã especial de confraternização no Dia Internacional da Mulher (8 de março) com palestra sobre o tema “Homenagem e Empoderamento” e um delicioso café da manhã. A programação é destinada para mulheres com idade acima de 18 anos. Para as moradoras dos distritos haverá transporte saindo às 7h30 do ponto de ônibus da Praça de Pérola Independente e às 7h45 da frente da Unidade Básica de Saúde de Candeia.

Turismo em alta

O Grupo de Turismo Rural de Guaraniaçu apresentou novidades que vão contribuir para o desenvolvimento do turismo local como georreferenciamento das propriedades, instalação de placas que identifiquem o trajeto com destino aos locais de visitação, gastronomia e um site para divulgar os pontos turísticos e as belezas do Município. Participaram também os demais parceiros do projeto de desenvolvimento do turismo local como Emater, Unioeste e prefeitura.

Transporte gratuito

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu está confeccionando as carteirinhas para utilização do transporte escolar gratuito. Somente os alunos que moram a mais de 2 km da escola em que estão matriculados têm direito. O uso é obrigatório e não será permitido carona nos ônibus do transporte escolar. A confecção está sendo feita no Setor do Transporte Escolar e o prazo vai até o dia 31 de março.

Ponto bota fora

A Secretaria de Meio Ambiente de Toledo está disponibilizando mais quatro pontos temporários de coleta de materiais volumosos e lixo reciclável. Eles foram instalados no Jardim Porto Alegre, ao lado do Centro Comunitário; no Jardim Careli, ao lado da Vigilância Sanitária; na Vila Industrial, ao lado da Praça da Copel; e, no Distrito de Novo Sarandi, na praça em frente à Igreja Católica.

Castramóvel

Com grande parte da burocracia já vencida, a entrada em operação do Castramóvel em Céu Azul depende agora da autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. O veículo conta com um moderno centro cirúrgico e equipamentos de ponta. Para pôr em funcionamento, foi realizada a adequação de um ambiente no Parque de Exposições. O espaço vai receber todos os animais submetidos aos procedimentos e ficará sob a responsabilidade do grupo de protetores de animais.