Panorama regional: brincando no bairro, concurso em Catanduvas e iluminação

Brincando no Bairro

A Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Rondon realiza o projeto Brincando no Bairro, que deverá atender diversas localidades do Município. O projeto consiste em disponibilizar brinquedos, brincadeiras e atividades recreativas para a criançada. Neste sábado (7), as atividades serão disponibilizadas para o Bairro Alvorada e arredores, no campo da Associação de Moradores a partir das 9h.

Programa diferente

A Secretaria de Política Para Mulheres de Toledo fará uma atividade diferente voltada ao público feminino neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Estão programadas aula coletiva de dança do ventre, aula de dança aquática, orientações sobre saúde da mulher, nutricionista para auxiliar nas dúvidas em relação à alimentação saudável e muitas outras atividades. O evento no Parque das Águas começa às 15h30.

Concurso em Catanduvas

A Prefeitura de Catanduvas lançou edital para Concurso Público do Município para contratação de profissionais em diversas áreas. O edital do concurso está publicado no Diário Oficial do Município. As inscrições começam no próximo dia 13 de março e seguem até 9 de abril. Informações sobre o concurso podem ser obtidas no site da prefeitura http://catanduvas.pr.gov.br/, aba concursos.

Iluminação

A Secretaria de Obras de Medianeira iniciou a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED na rede de iluminação pública do Município, mais econômicas e duráveis. O serviço de substituição das lâmpadas começou na Avenida Brasília e se estenderá para as demais ruas, reduzindo o consumo de energia, contribuindo com a preservação ambiental e deixando as ruas mais iluminadas, entre outros benefícios.

Batalha feroz

A Prefeitura de Foz do Iguaçu realiza neste sábado o quinto mutirão do ano para reforçar o combate à dengue no Município. Mais de 700 trabalhadores já estão sendo convocados para a atividade, que deve repetir o excelente desempenho do mutirão realizado há duas semanas na região de Três Lagoas. A ação será dividida em duas frentes, uma composta por agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde e outra por servidores de várias áreas da prefeitura.

Feira do Artesão

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Guaíra realiza neste domingo (8) a Feira do Artesão, das 13h às 18h, na Praça do Trem. Por ser a data do Dia Internacional da Mulher, a Feira fará sorteios de brindes e contará com apresentações culturais de teatro e dança.

Autismo

A Prefeitura de Capitão Leônidas Marques, em parceria com Itaipu Binacional, realizou a oficina “Autismo e Celetividade Alimentar”, direcionada para funcionários da rede escolar e mães com filhos autistas. A oficina repassou orientações na elaboração de pratos para diminuir a dificuldade na alimentação.

Sucatas viram pontes

A Prefeitura de Missal está utilizando sucatas de postes de energia elétrica que a Copel retira e não utiliza mais para a construção e a substituição de pontes. Além de baratear o custo de produção, agiliza a construção. Até o momento, seis pontes de madeira foram substituídas pelas pontes com esse material: duas em Dom Armando, duas na região da Formiga, uma em Santa Cecília e outra em Linha Jacutinga.