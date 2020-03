Panorama regional: Beleza na passarela, leilão de veículos e homenagem

Beleza na passarela

Estão confirmadas as seis candidatas que disputam o título de Miss Nova Santa Rosa no dia 17 de abril. As belas nova-santa-rosenses que disputam o título são: Djovana Englert, Gabriella Kleinschmidt, Indaia Nicoli Bergmann, Maiara Esther Rutke, Nathiely Mariane Schmitt e Roselaine Agatha Hennig. A 12ª Edição do Miss Nova Santa Rosa faz parte das festividades de 44 anos do Município, comemorados em 29 de abril.

Incentivo a empresários

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realizou licitação para alienação de bens imóveis para fins industriais. O objetivo é incentivar a instalação de novas empresas. As ganhadoras do certame são do ramo de confecção de vestuário, móveis, marmoraria, estofados, metalúrgica, concreto, borracharia, escovas e vassouras, e de usinagem, tornearia e solda.

Leilão de veículos

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu promove leilão de veículos e sucatas na sexta-feira (13). São 237 lotes, que contemplam veículos, entre automóveis e motocicletas, além de sucatas. Os lances poderão ser feitos de forma on-line pelo site www.donhaleiloes.com, ou presencialmente na sede do Sest/Senat em Foz, a partir das 8h30. Os itens leiloados são de procedência estrangeira e nacional.

Sacola da Leitura

A Escola Municipal Teotônio Vilela de Cafelândia colocou em prática o projeto Sacola da Leitura para estimular a experiência da leitura em casa, ultrapassando os portões da escola. “As crianças estão encantadas, pois levar um livro para casa, ler com a família e escrever sobre ele, incentiva a parte educacional assim como a afetiva”, disse a diretora da escola, Elinete Sousa. O projeto atenderá as turmas do 3º, 4º e 5º ano.

Homenagem

O prédio que abriga a Prefeitura de Nova Aurora passou a se chamar Paço Municipal Aurélio Regazzo, médico pioneiro e ex-prefeito do Município. Desde 1º de janeiro todos os ofícios e as documentações oficiais estão sendo nomeados e assinados com o novo nome, após a lei de alteração entrar em vigor. “Poder homenagear um homem que sempre trabalhou em prol da comunidade é reconhecer seu trabalho e seus feitos”, disse o prefeito Pedro Leandro Neto.

Caminhada Internacional

O Grupo de Turismo de Guaraniaçu vai realizar no dia 29 de março a 1ª Caminhada Internacional na Natureza. O circuito será de 10 km com saída prevista às 8h da comunidade de Bela Vista com destino à Fazenda Albiero. Os organizadores informam aos interessados que as inscrições para o evento já estão sendo aceitas. Mais informações pelos telefones (45) 99925-3741 e 99908-8287.

Pesca do Tucunaré

A 7ª Pesca Internacional do Tucunaré, que será realizada dias 13 e 14 de março no Terminal Turístico de Santa Terezinha de Itaipu, vai reunir 250 equipes. Além dos pescadores, mais de 2 mil pessoas devem circular pelo terminal. O torneio será exclusivamente embarcado e da espécie tucunaré, na modalidade de arremesso com iscas artificiais. Será obrigatório o pesque e solte. Na sexta-feira (13) haverá a recepção dos pescadores e a entrega dos kits. No sábado, Às 7h45, tem a bênção dos pescadores e, às 8h, a largada da prova.