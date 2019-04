Panorama Esportivo

Liga Futsal

Quatro equipes paranaenses têm compromisso neste fim de semana, pela 2ª rodada da Liga Nacional. Destaque para o duelo entre Marreco e Marechal, às 13h deste sábado em Francisco Beltrão. O time da casa busca a primeira vitória, enquanto a equipe rondonense tenta se manter 100%. O duelo terá transmissão ao vivo pela SporTV. Ainda no sábado, o Foz Cataratas estreará em casa diante do Joaçaba, às 20h15, depois de ter sido derrotado na estreia em Sorocaba (SP). No domingo, será a vez do Campo Mourão estrear em casa, diante do Joinville, às 14h, na Arena UTFPR. O time mourãoense foi derrotado em Carlos Barbosa (RS) na estreia. Já Cascavel e Pato se confrontarão apenas na próxima sexta-feira pela 2ª rodada.

Superliga

O sábado promete ser de muita emoção na Superliga masculina de vôlei 18/19. A 3ª rodada do playoff melhor de cinco da semifinal pode ser decisiva para Sesi-SP e Taubaté (SP) – os dois times têm vantagem de 2 a 0 na série. O time da capital paulista enfrentará o Sesc-RJ, às 19h, em São Paulo, e a equipe de Taubaté medirá forças com o Sada Cruzeiro (MG) às 21h30 em Contagem (MG). Os dois duelos terão transmissão ao vivo do SporTV 2.

Feminina

Na Superliga feminina de vôlei, a primeira partida da série melhor de três da decisão entre Itambé/Minas (MG) e Dentil/Praia Clube (MG) será no próximo fim de semana, no domingo, dia 21, no Mineirinho, em Belo Horizonte (MG). O segundo duelo mineiro pelo título desta edição da competição será no dia 26 de abril, no Sabiázinho, em Uberlândia (MG).

Segundona

A 3ª rodada da Segundona do Paranaense de Futebol tem cinco jogos marcados para este domingo, todos às 15h30, com exceção de São-Joseense x PSTC, às 10h30, em São José dos Pinhais. Os demais embates são: Prudentópolis x Paranavaí, Batel x União, Nacional x Iraty e Apucarana x Rolândia. Após duas rodadas, Apucarana, Prudentópolis e União dividem a liderança com seis pontos cada.