Panorama esportivo do dia 31 de maio de 2019

Série Ouro

A partida que estava marcada para ontem entre Ampére e Pato foi adiada há poucas horas do início do confronto, pela falta de condições de jogo no Ginásio da Rondinha. A quadra do local apresentou umidade excessiva desde as primeiras horas da manhã, o que poderia levar risco de lesões aos atletas caso o duelo fosse realizado.

Outra vez

O fato curioso é que a partida entre Ampére e Pato que estava marcada para ontem era antecipada da 14ª rodada, a primeira do returno, sendo que o campeonato está na 11ª, a antepenúltima do turno. Situação semelhante ocorreu quando Marechal e Foz Cataratas tentaram, há dois meses, antecipar o confronto desta rodada (11ª), o que não foi possível também em cima da hora por conta de um surto de virose no time rondonense.

Datas

Os duelos que tentaram ser antecipados, agora foram adiados e geraram certo impasse no calendário de jogos da Série Ouro. Isso porque as datas que já estão “apertadas” ficarão ainda mais por conta dos Jogos Abertos do Paraná, que terão fases regionais em dois fins de semana de julho, e as fases finais B e A em agosto.

Liga Futsal

A sexta-feira será intensa para os times paranaenses na Liga Futsal. Além dos duelos de Marechal e Cascavel contra os paulistas Intelli e Sorocaba, Marreco e Campo Mourão também irão à quadra hoje pela 7ª rodada da competição, ambos fora de casa. A equipe de Francisco Beltrão desafiará o líder e único invicto Carlos Barbosa, às 20h15, no Rio Grande do Sul, enquanto o time mourãoense medirá forças contra o Jaraguá em Santa Catarina, também às 20h15. Já o Foz Cataratas duelará amanhã com o Atlântico, em Erechim (RS), e o Pato fechará a rodada na quarta-feira (5) contra o Minas, em casa.

Mais Jeps

Além de Corbélia, outras 14 cidades recebem os Jogos Escolares do Paraná a partir desta sexta-feira: Quatro Barras, Jandaia do Sul, Roncador, Cianorte, Uraí, Dois Vizinhos, Rancho Alegre, Rebouças, Jardim Alegre, Carlópolis, Centenário do Sul, Santa Izabel do Ivaí, Pontal do Paraná e Arapoti.