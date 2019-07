Panorama esportivo do dia 31 de julho de 2019

Série Ouro

Duas partidas por rodadas atrasadas da Série Ouro do Paranaense de Futsal movimentam a tabela de classificação da competição nesta quarta-feira. Em Palmas, o time da casa recebe o Pato Futsal no Ginásio Monsenhor Engelberto às 20h30, pela 16ª rodada. O Pato lidera o Estadual com 38 pontos em 16 jogos realizados – um ponto a mais e três jogos a menos que o vice-líder Cascavel. Já o Palmas é o 11º colocado com 13 pontos.

Toledo Futsal

Já pela 20ª rodada da Ouro, o Toledo Futsal desafia o Campo Mourão às 19h30 desta quarta-feira, na Arena UTFPR. O Porco está embalado por três jogos de invencibilidade, com empate com Umuarama e vitórias sobre Palmas e Ampére, na 9ª posição da classificação, com 21 pontos. Já o Campo Mourão vem de goleada sofrida em casa para o Pato e ocupa 4ª posição na tabela com 34 pontos. No confronto entre as equipe no primeiro turno, o time mourãoense venceu o Toledo fora de casa num jogo equilibrado e de sete gols: por 4 a 3.

André Luiz

Destaque do Paranaense de Futsal com a camisa do vice-campeão Toledo, o goleiro André Luiz fez sua estreia na Série B do Brasileiro na noite de ontem, com a camisa do Operário Ferroviário, em substituição a Simão, agora no futebol português. A estreia na competição nacional fez o técnico Rodrigo Cascca, hoje comandante do Foz do Iguaçu, revelar o curioso e persistente início de André Luiz no futebol paranaense:

André Luiz II

“Em 2015 eu chegava ao CT do Toledo e ele estava me esperando: ‘sou André, goleiro, e quero pedir a oportunidade de fazer um teste’. Eu olhei e pensei ‘meu Deus, goleiro’ [por causa da estatura de André (1,80m), considerada baixa para a posição]. Pedi para que ele voltasse no dia seguinte e quando cheguei ao CT ele estava lá novamente. Disse que ainda não havia pensado e pedi que voltasse no dia seguinte, certo de que não voltaria, mas ele voltou e então dei um uniforme para ele treinar”, disse Cascca, que só viu André Luiz se destacar quando já não estava mais em Toledo. “Hoje prefiro dizer que a hora quem faz não somos nós, só temos que esperar e trabalhar”, disse Cascca.