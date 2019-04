Panorama esportivo do dia 27 de abril de 2019

Liga Futsal

A 3ª rodada da Liga Futsal será de compromisso para dois times paranaenses neste sábado. Deles, apenas o atual campeão joga em casa. Vindo de duas vitórias, o Pato tenta seguir 100% diante do Tubarão, às 20h15. Já o Cascavel busca os primeiros em Erechim (RS), contra o Atlântico, às 19h.

São Paulo

O São Paulo abre o Brasileirão 2019 em casa neste sábado, às 16h, contra o Botafogo, no Morumbi. Os recém-contratados Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno vão para a partida. Os dois primeiros devem ser titulares. Já Vitor Bueno será opção para o decorrer da partida.

Inter

Como praxe, o técnico Odair Hellmann fechou o treino decisivo do Internacional antes da estreia no Brasileirão e, com isso, faz mistério sobre escalação para desafiar a Chapecoense neste sábado, às 19h, na Arena Condá. A dúvida paira em razão da maratona de partidas no horizonte colorado. Após enfrentar o Alianza Lima no Peru na última quarta-feira, o Colorado sequer voltou a Porto Alegre. A delegação fez escala em Curitiba, de onde se deslocou para Chapecó (SC). Lesionados, Rodrigo Dourado e Paolo Guerrero são ausências certas.

Flamengo

Dona da maior torcida do Brasil, o Flamengo vive em constante pressão. E assim estreia no Brasileirão 2019 neste sábado, às 21h, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Fla e Raposa estão dentre os favoritos a ficar com o título ao fim do campeonato e têm jogado um bom futebol na temporada. O detalhe é que o time mineiro está invicto no ano, enquanto a equipe carioca alterna entre altos e baixos em pouco tempo, como na conquista do Carioca e nas derrotas na Libertadores.

Gigantes

Outro duelo entre gigantes do futebol brasileiro pela 1ª rodada da Série A ocorrerá no Rio Grande no Sul, onde o Grêmio receberá o Santos às 11h deste domingo, em sua Arena. O Tricolor Gaúcho irá para a partida com força máxima, a fim de deixar para trás um concorrente certo pelos primeiros lugares da classificação no decorrer do campeonato. As únicas dúvidas no Imortal são Geromel e Maicon. No Peixe, a novidade será a estreia do novo uniforme.