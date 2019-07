Panorama esportivo do dia 26 de julho de 2019

Etiene, Etiene e Etiene.

Pela terceira vez seguida, a brasileira Etiene Medeiros foi ao pódio na prova dos 50m costas do Campeonato Mundial de natação. Em Gwangju, na Coreia do Sul, ela ficou com a medalha de prata, mesma conquista que teve em Kazan, na Rússia, em 2015. Em 2017, na Hungria, tinha sido a campeã. O ouro ficou com a americana Olivia Smoliga, vice-campeã olímpica dos 100m, Etiene ficou com a prata. O bronze foi para a russa Daria Vaskina.

Chapecoense

Após 18 jogos, chegou ao fim a passagem de Ney Franco como treinador do Verdão. Emerson Cris assume interinamente o time, que está na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias e oito pontos somados.

Não a Daniel Alves

Disponível no mercado desde a sua saída do PSG, o lateral-direito Daniel Alves segue em busca de um novo clube. Identificado com o Barcelona, o jogador chegou a procurar a equipe catalã nas últimas semanas, mais precisamente o presidente Josep Maria Bartomeu. No entanto, a opção foi descartada pela diretoria do clube em função da idade avançada do capitão da Seleção Brasileira.

Seleção brasileira

A equipe feminina de futebol tem nova técnica. De acordo com o blog do Menon, no “UOL”, a CBF chegou a um acordo com a sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica com a forte seleção dos EUA. Ela vai substituir Vadão, demitido após a eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Barcelona

Mesmo após a estreia pelo clube, Antoine Griezmann pode ter anulada a ida para o Barça. Em entrevista à rádio Onda Cero, o presidente de La Liga, Javier Tebas, afirmou que a negociação pode ser suspensa por causa do pagamento da multa rescisória. Segundo o dirigente, o Atlético de Madrid apresentou uma queixa a respeito e uma decisão será tomada pela liga.

Tottenham

Para continuar sendo um dos times mais fortes da Premier League, o Tottenham está de olho no mercado e, de acordo com o “Daily Mail”, abriu conversas com a Juventus para tentar a contratação do argentino Paulo Dybala. Segundo o diário inglês, os Spurs apresentaram uma proposta de 80 milhões de libras (R$ 373 milhões) pelo atacante argentino