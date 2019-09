Panorama esportivo do dia 21 de setembro de 2019

Taça FPF

A Taça FPF chega à sua 4ª e penúltima rodada da fase classificatória neste domingo (22), dia no qual o Foz do Iguaçu desafia o Apucarana e o Nacional recebe o Batel em Rolândia, ambos às 11h. O Independente São-Joseense, que já venceu o primeiro turno e está garantido na final, folga. Neste returno, Nacional e Independente dividem a liderança com 6 pontos, com vantagem para o time do norte do Estado. O Batel é o terceiro com 4, seguido por Apucarana, com 1, e Foz do Iguaçu, sem nenhum ponto.

Terceirona

Já com a vitória do Iguaçu por 3 a 0 decreta por W.O. sobre o Campo Mourão, a 6ª rodada da Terceira Divisão do Paranaense de Futebol terá quatro jogos neste domingo (22), todos às 15h30: Arapongas x Azuriz, Araucária x Andraus, Colorado x Cambé e Grecal x Portuguesa Londrinense. O Verê folga, O Iguaçu lidera a competição com 11 pontos, seguido por Arapongas (10), Verê (9), Araucária (8), Azuriz (6), Colorado (6), Andraus (6), Portuguesa Londrinense (5), Campo Mourão (4), Grecal 2) e Cambé (1).

Sub-19

Derrotado por 1 a 0 pelo Apucarana no jogo de abertura do returno da 3ª fase do Paranaense de Futebol Sub-19, na quinta-feira (19), o Toledo fica de olho no complemento da rodada neste sábado (21), quando Coritiba e Verê se enfrentam na capital do Estado. Os adversários deste fim de semana têm seis pontos, mesmo número do Apucarana. Já o Toledo ficou estacionado nos 3 pontos. Nas duas últimas rodadas, nos dois próximos sábados (dias 28/9 e 5/10), o time toledano atuará em casa, contra Verê e Coritiba, respectivamente. Duas equipes da chave avançarão para a semifinal.

Feminino

Finalistas das duas últimas edições do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, Toledo e Foz Cataratas se enfrentam neste domingo (22) pela 3ª rodada da competição deste ano. As duas equipes venceram seus compromissos anteriores, mas as toledanas estão em primeiro na classificação pelos critérios de desempate, o que apimenta ainda mais o duelo que terá início às 15h no Estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. O time de Foz é o atual bicampeão estadual.