Panorama esportivo do dia 20 de março de 2019

Muay thai

Representante do muay thai cascavelense dentre os integrantes da delegação do Brasil no Campeonato Mundial da modalidade, encerrado no fim de semana em Bancoc, na Tailândia, o lutador Gilberto Rodrigues foi o grande destaque ao conquistar o título da competição. Betinho (Academia Templo do Corpo/N1 Team/Team Rodrigues), como é conhecido no mundo das lutas, lutou contra um francês na fase classificatória e contra um australiano na final do Mundial. Ele deve chegar hoje a Cascavel com o cinturão conquistado na Tailândia.

GR

Um treino controle na última sexta-feira, no ginásio de esportes do Sesi, com a entrega dos certificados às participantes, marcou o encerramento de um intercâmbio entre um grupo de atletas do Chile e a GR de Toledo. O grupo era formado por 11 ginastas das categorias juvenil e adulto, que, acompanhadas das técnicas Daniela Paredes e Karina Vasquez, buscaram aperfeiçoamento para a seletiva ao Campeonato Sul-Americano de GR. As atletas, que fazem parte do Clube Fénix, de Santiago, no Chile, querem representar o seu país na competição, tanto no individual como no conjunto. A seletiva será realizada no dia 30 de março, no Chile.

Vôlei

O Paraná inicia a busca por mais uma medalha na Divisão Especial do Campeonato Brasileiro de Seleções. Desta vez será com a seleção sub-16 feminina, atual vice-campeã, que vai brigar pelo título inédito na categoria. A competição irá de hoje a domingo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

Ciclismo

Os cascavelenses foram destaque na 1ª etapa do Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo, realizado no fim de semana em Toledo. Cerca de 230 atletas de todo o Estado, e também do Paraguai, estiveram presente na prova de 78 km na modalidade Estrada. Na categoria Elite a vitória foi de Marco Aurélio, do West Bikes, enquanto José Aparecido (Team FAG) venceu a Master C, Lucas Emanuel (Velho Oeste) venceu a Sub-30 e Dani Lionço, cascavelense que compete pela equipe de Rio Claro (SP), venceu no naipe feminino. A 2ª etapa da competição será no dia 23 de junho em Foz do Iguaçu.