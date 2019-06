Panorama esportivo do dia 19 de junho de 2019

Jogos da Caixa

As competições dos Jogos Regionais do Sul 2019, que reúnem delegações de empregados da Caixa Econômica Federal associados às Apcefs (Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal) do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, serão realizadas de amanhã a sábado na cidade de Foz do Iguaçu.

Modalidades

Os empregados da Caixa associados às Apcefs disputarão modalidades esportivas coletivas, individuais e em dupla, as mesmas dos Jogos da Fenae, que ocorrem a cada dois anos, como: vôlei, futsal, futebol 7, basquete, corrida rústica, natação, tênis de campo e jogos de salão.

Locais

As disputas serão realizadas em cinco locais em Foz do Iguaçu, sendo a maioria delas na AABB, na Avenida das Cataratas. Os outros locais são: Aquafoz, Sesc, Ginásio Costa Cavalcanti e Caliu. Os Jogos Regionais tem a finalidade de congregar os associados das Apcefs por meio do esporte para fortalecer os laços de amizade, integrar os participantes e promover a saúde.

As competições

Atletas do Paraná e de Santa Catarina darão início às partidas a partir das 14h, amanhã, com jogos de vôlei, tênis, futsal, futebol 7 e basquete. As provas de atletismo serão realizadas sexta-feira, a partir das 10h, e as corridas de 5 km e 10 km serão sábado, às 7h, na Vila A.

Mais Futsal

Outras quatro equipes encerram hoje o primeiro turno da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Às 19h30, Campo Mourão e São José dos Pinhais medem forças na Arena UTFPR. Os donos da casa, na quinta posição, tentam chegar à pontuação do líder Pato, enquanto os visitantes buscam se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Às 20h30, Dois Vizinhos e Marreco fazem clássico regional no Teodorico Guimarães, onde o time da casa enfrentou o Marechal ontem à noite.

Skate Day

A Associação de Skate de Cascavel levará uma atividade diferente ao Domingão Calçadão Fechadão, neste fim de semana: o GO Skate Day 2019. Com obstáculos e atrações musicais, o evento trará competições de Free Session, Ollie em Altura, Ollie em Distância e Game of Skate. O evento é alusivo ao Dia Mundial do Skate, comemorado no dia 21 de junho e tem previsão de início às 14h.