Panorama esportivo do dia 18 de outubro de 2019

Liga Futsal

A Liga Nacional de Futsal 2019 entra na fase de quartas de final. Oito equipes seguem na luta pelo título da maior competição de futsal do mundo. Deste sábado (19) até segunda-feira (21) serão realizados os jogos de ida da nova etapa e com transmissão ao vivo do SporTV.

Pato x ACBF

Neste sábado (19), às 13h, no Dolivar Lavarda, em Pato Branco, o Pato Futsal recebe a ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal). É o duelo entre o atual campeão da Liga Nacional, o time paranaense, e o último vencedor da Libertadores, a equipe gaúcha. Na primeira fase da LNF 2019, as equipes se enfrentaram no Paraná e o Pato Futsal saiu com a vitória por 2 a 1.

Campo Mourão

Também às 19h deste sábado (19), será a vez de Campo Mourão e Magnus duelarem pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O jogo será no Ginásio da UTFPR, em Campo Mourão, e opõe um time que disputa a competição pela primeira vez, os donos da casa, contra o atual tricampeão mundial, a equipe paulista. Na primeira fase, também no Paraná, o Campo Mourão venceu o Magnus por e 3 a 2.

Domingo

No domingo (20), a bola vai a rolar pelas quartas de final em Santa Catarina, com Joinville x Corinthians, às 13h, no Centreventos Cau Hansen. As duas equipes lutam pelo bicampeonato. Na primeira fase, também em solo catarinense, os donos da casa venceram por 2 a 0.

Segunda-feira

Na segunda-feira (21), será a vez do duelo catarinense entre Jaraguá e Tubarão fechar os confrontos de ida das quartas de final da LNF 2019. A partida começará às 19h, em Jaraguá do Sul. As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada da LNF, no dia 5 de abril, quando o Tubarão levou a melhor por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa.

Série Ouro

Pela Série Ouro do Paranaense de Futsal, os demais jogos da rodada de volta das quartas de final serão semana que vem, com Marechal x Umuarama na sexta-feira (25), Pato x Dois Vizinhos no sábado (26) e Campo Mourão x Foz Cataratas no domingo (27).